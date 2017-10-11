Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Об этом сообщил министр правительства российской столицы Сергей Черемин 11 октября во время форума делового сотрудничества «Москва-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна – один из лидеров по экспорту продовольствия в Белокаменную.

Как было отмечено на встрече, после введения экономических санкций именно благодаря Беларуси полки в московских магазинах не опустели. Речь на форуме шла не только о продовольственных вопросах. Особенности проектирования и строительства метрополитена, организация парковки и комплексной транспортной схемы, применение современных технологий при ремонте и строительстве дорог – неполный список тем.