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Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов

11 октября 2017 16:05
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Новости Беларуси. Об этом сообщил министр правительства российской столицы Сергей Черемин 11 октября во время форума делового сотрудничества «Москва-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна – один из лидеров по экспорту продовольствия в Белокаменную.

Как было отмечено на встрече, после введения экономических санкций именно благодаря Беларуси полки в московских магазинах не опустели. Речь на форуме шла не только о продовольственных вопросах. Особенности проектирования и строительства метрополитена, организация парковки и комплексной транспортной схемы, применение современных технологий при ремонте и строительстве дорог – неполный список тем.

Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов-1

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы:
Форум делового сотрудничества, я считаю, очень полезная площадка для общения между предпринимателями, где мы можем рассказать о стратегии развития наших городов, о том, насколько меняется инвестиционный климат в наших странах. И оба правительства делают все возможное для привлечения иностранных инвестиций, для снижения административных барьеров.

Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов-4

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я уверен в том, что, если у нас будут развиваться отношения с другими регионами и странами как с Москвой, то все у нас будет хорошо.

Сегодня московские площадки открыты для белорусского бизнеса. В российской столице заинтересованы в совместном производстве наших товаров. Для создания предприятий доступны технопарки, индустриальные кластеры, технополисы.

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт # Андрей Шорец # Сергей Черемин

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