Прямой эфир

Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»

27 февраля 2020 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом бережного отношения к лесу приезжают в Беларусь, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»-1

Иван Кулявцев, министр экономического развития Архангельской области России:
Мебель из Беларуси – это уже такой бренд. Даже с точки зрения обывателя, жителя Архангельска я могу сказать: если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю.

# Беларусь-Россия # Экономика # Иван Кулявцев

Другие новости рубрики

Все новости
Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше
27 февраля 2020 14:38

Какую продукцию представила Беларусь на выставке мебели в Польше

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности
27 февраля 2020 12:11

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?
27 февраля 2020 11:58

В Минске нет единого куратора сферы такси. Почему это проблема?