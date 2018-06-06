6 июня в Москве представители Евразийской экономической комиссии займутся разрешением молочного спора Беларуси и России

Новости Беларуси. С 6 июня вновь ограничиваются поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о любых товарах объемом более 2,5 литров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор ссылается на якобы ненадлежащее качество белорусского молока. Наше же аграрное ведомство называет эти претензии необоснованными и связывает это с избытком в России собственного сырья.