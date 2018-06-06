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6 июня в Москве представители Евразийской экономической комиссии займутся разрешением молочного спора Беларуси и России

06 июня 2018 07:03
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Новости Беларуси. С 6 июня вновь ограничиваются поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о любых товарах объемом более 2,5 литров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор ссылается на якобы ненадлежащее качество белорусского молока. Наше же аграрное ведомство называет эти претензии необоснованными и связывает это с избытком в России собственного сырья.

6 июня в Москве представители Евразийской экономической комиссии займутся разрешением молочного спора Беларуси и России-1

Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»

Сергей Сидорский заявил об этом накануне во время открытия крупнейшей сельскохозяйственной выставки нашей страны. «Белагро» продолжит работу и сегодня. В рамках форума запланированы аукцион по продаже племенных животных, конкурс-дегустация «Чемпион вкуса», развернется борьба за звание лучшего пахаря.

# Сельское хозяйство # Экономика # Сергей Сидорский # Фотофакт

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