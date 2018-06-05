«Это очередное, будем так говорить, явление протекционизма»: Леонид Заяц о решении Россельхознадзора

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это очередное, будем так говорить, явление протекционизма. Идет, будем говорить, выбивание с рынков предприятий Республики Беларусь. Мы ставим свою печать и ставим свою подпись под тем, что наш продукт безопасный для потребления. Но в результате определенных действий Россельхознадзор выявляет все-таки в нашем сыре, в нашем масле какие-то остатки вредных веществ – по их заключению – которые абсолютно не подтверждаются в нашей стране.