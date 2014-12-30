Президент − Нацбанку: Я не могу позволить еще раз дестабилизировать экономическую ситуацию в стране

Новости Беларуси. Новости Беларуси. 30 декабря Президент представил коллективу Национального банка нового руководителя, вручив Павлу Каллауру служебное удостоверение. Перед Нацбанком стоят важные задачи. В первую очередь нужно обеспечить стабильность национальной валюты. Уже удалось несколько нормализовать ситуацию: с 30 декабря дня комиссия при покупке валюты снижена с 30 до 20 процентов. Впредь нужно сделать все, чтобы валютный курс был устойчив к внешним потрясениям.

Еще до исхода 2014 глава государства определился с кадрами на ключевых должностях в стране. Изменения затронули и регулятора. Нового главу Национального банка в финансовых кругах хорошо знают. Павел Каллаур — опытный финансист, кандидат экономических наук. Проработал в ведомстве 17 лет, а последние 4 года руководил региональной структурой одного из ведущих российских банков. Представляя нового главу Нацбанка коллективу, Александр Лукашенко говорит о приоритетах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое главное сегодня — стабильность национальной валюты. Перед нами стоит стратегическая задача — укрепить доверие населения предприятий к национальной денежной единице — белорусскому рублю. Это означает сокращение долларизации экономики. Но не путем искусственных запретов. Нужны реальные, действенные меры, которые дадут конкретные результаты в виде прироста депозитов и кредитов в национальной валюте.

У населения должна быть возможность полноценно хранить свои сбережения в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Люди, получив зарплату, не должны бросаться в обменники и магазины, избавляясь от рублей. Вклады населения находятся под защитой государства. Так всегда было и так должно быть.

Ситуация на валютном рынке под Новый год сложилась непростая. Иностранные деньги стали дороже. Чтобы сбить ажиотажный спрос регулятор ввел 30-процентный сбор на покупку долларов-евро. 30 декабря Национальному банку удалось несколько стабилизировать ситуацию. Накануне принято решение о снижении этой комиссии до 20 процентов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу сказать вам, мужики, прямо: вы сделали очень много для того, чтобы ситуация на валютном рынке сложилась такой, какая она есть. В этом ваш долг перед государством. Еще раз подчеркиваю: этого в стране больше быть не может. Даже из самых неимоверных, сложных ситуаций мы должны выходить достойно. Запомните: это ваша, прежде всего, ответственность, ваша зона ответственности, ваша задача. Не дай Бог, это повторится, меры в отношении вас будут самые жестокие. Я просто не могу позволить еще раз дестабилизировать экономическую, финансовую ситуацию в стране. При этом я отдаю себе отчет, что здесь главные - не вы, а главное - экономика. Но многое зависит и от вас. Считайте, что у вас сегодня новый период времени. Я предлагаю и даю вам, на сколько это возможно мне - Президенту, а полномочий у меня достаточно, самые серьезные полномочия для налаживания нормальной, нормально функционирующей системы банковского дела в нашей стране.

Понятно, что главного банкира все уже знают в лицо. Тем не менее, соблюдая формальности, президент вручает Павлу Каллауру служебное удостоверение.

Как известно, деньги любят тишину. Видимо, и поэтому в Нацбанке не шумят. Президент говорит о том, что важно не просто сохранить резервы, но и привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Без кредитов не будет развиваться экономика. Рекомендация главы государства — обратить внимание на маржу, которую сегодня получают банкиры. Не до жиру! Поручил глава государства усилить банковский надзор, в том числе и за тем, под какие проекты идут кредиты. Нужны эффективные. Важный месседж прозвучал и для коммерческих банков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы не просто регулятор. Вы должны управлять всеми банками в стране так, как вы считаете нужным во имя решения тех задач, которые стоят перед Национальным банком. Новых потрясений страна получить не должна. Государственные интересы должны быть выше корпоративных. А если кто-то из банков не согласен работать по этим правилам — принимайте меры.

Как считает Президент, Национальный банк должен сконцентрироваться также на том, чтобы больше использовались безналичные расчеты. Все-таки в перспективе в рамках Евразийского экономического союза будет создана единая платежная система. Да и вообще — на финансовом рынке нужен сегодня порядок, чтобы человек мог вложить деньги не только в товар, валюту, а в акции или, например, в облигации.

На встрече присутствовала и Надежда Ермакова. Прежний председатель Национального банка не уходит из финансовой сферы. Президент согласовал ее кандидатуру для назначения в установленном порядке на должность председателя Наблюдательного совета Банка БелВЭБ. От главы государства в адрес Надежды Ермаковой звучали слова благодарности. Было заметно, что она по-женски растрогана, но держалась как настоящий профессионал.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы, конечно же, яркая личность. Принципиальный, требовательный руководитель, профессионал банковского дела, просто надежный для президента человек. Знаю, вам было нелегко, вы на нас не обижайтесь, что порой вам было очень тяжело, приходилось держать удар за всю банковскую систему.

Новый председатель правления Национального банка ориентировал коллектив на противостояние всем вызовам. Финансы сегодня штормит во всем мире. Но тут, как говорится, опыт в помощь.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Важно сохранить доверие к банковской системе населения. Давайте мы с вами максимально обеспечим сейчас обменные пункты, банкоматы, наличной валюты. Давайте мы с вами не будем пользоваться нашим законным правом и задерживать ни на один день выплату вкладов населения.

Александр Лукашенко пожелал всем встретить Новый год достойно. Итоговые слова белорусского лидера звучали оптимистично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уверен, что с любыми проблемами и трудностями мы справимся. Это просто объективная, порой, вещь. После всех трудностей и проблем приходят нормальные времена.

Будем считать, что эта небольшая черная полоса, которая у нас случилась в этой жизни, с 1 января перейдет в белую и мы более спокойно будем жить и работать. Но только не останавливайтесь! Действуйте и идите вперед!