Размер комиссионного сбора при покупке населением валюты с 30 декабря составит 20%

Новости Беларуси. Размер комиссионного сбора при покупки населением валюты снижается с 30% до 20%. Эти изменения вступят в силу уже 30 декабря. Соответствующеее решение принял Национальный банк с учетом нормализации ситуации на финансовом и валютном рынках страны.

По данным Национального банка, операции по покупке-продаже населением валюты в настоящее время осуществляются в обычном режиме, большинство обменных пунктов и касс банков обеспечено наличной валютой в достаточных объемах.

Вместе с тем уже с 29 декабря до 20% снизится ставка налога на биржевые операции по покупке валюты. Соответствующее постановление принято правительством.

Нацбанк Беларуси 19 декабря заявил о введении в стране временного 30-процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Такое решение было принято с учетом возросшего спроса на доллары и евро на внутреннем валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.