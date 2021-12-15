Министерство промышленности Беларуси намерено укреплять сотрудничество с Китаем. Речь идёт об экспорте

Новости Беларуси. Министерство промышленности намерено придать динамику сотрудничеству с Китаем. Речь в частности об экспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем поставок Минпрома в КНР по промежуточным итогам 10 месяцев 2021 года увеличился. В основном мы продаем интегральные схемы, полупроводниковые приборы, сельхозтехнику и запчасти. К слову, Китай заинтересован и в покупке новых моделей тракторов МТЗ с электроприводом. В целом есть все предпосылки к тому, что в 2022 году это станет драйвером для дальнейшего увеличения товарооборота с Поднебесной.