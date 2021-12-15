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Новости экономики за 15.12.2021

15 декабря 2021 16:52
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Новости Беларуси. Куда МТЗ планирует поставить рекордное количество своей продукции, каким будет размер минимальной заработной платы в 2022 году и почему мировая экономика снова под угрозой? С деловым обзором наш экономический обозреватель Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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COVID-19: КАРАНТИН В КИТАЕ ПОСТАВИЛ ПОД УГРОЗУ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Коронавирус вносит свои коррективы в мировую экономику. Так, десятки предприятий в одном из ключевых промышленных районов Китая ушли на карантин из-за новой вспышки коронавируса.

Новости экономики за 15.12.2021-1

На провинцию Чжэцзян приходится до 6 % ВВП страны. Локдаун коснулся нескольких десятков тысяч людей, некоторые внутренние рейсы отменены. Многие товары из провинции отправляются на экспорт. Наибольшую обеспокоенность вызывает перспектива работы портов, ведь перебои в сфере – это риски для глобальной цепочки поставок.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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