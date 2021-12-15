Новости экономики за 15.12.2021

Новости Беларуси. Куда МТЗ планирует поставить рекордное количество своей продукции, каким будет размер минимальной заработной платы в 2022 году и почему мировая экономика снова под угрозой? С деловым обзором наш экономический обозреватель Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимальная зарплата увеличится. Какие ещё изменения нас ждут в 2022 году? Читайте здесь.

COVID-19: КАРАНТИН В КИТАЕ ПОСТАВИЛ ПОД УГРОЗУ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Коронавирус вносит свои коррективы в мировую экономику. Так, десятки предприятий в одном из ключевых промышленных районов Китая ушли на карантин из-за новой вспышки коронавируса.