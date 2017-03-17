Экономический совет и форум СНГ стартуют 17 марта в Москве

Новости Беларуси. Инновационное сотрудничество государств СНГ и формирование единого рынка труда. Эти вопросы 17 марта обсудят в российской столице на экономическом совете Содружества Независимых Государств.

Также в Москве стартует международный экономический форум стран-участниц Содружества. На тематических секциях будут обсуждаться вопросы цифровой экономики, свободы предпринимательства, сельского хозяйства, обеспечения экологической и продовольственной безопасности, инновационного сотрудничества, перспективы финансово-банковского взаимодействия в Содружестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.