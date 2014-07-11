Министерство экономики Беларуси предписало 4 птицефабрикам снизить цену на курятину

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен или ценовой сговор. Министерство экономики предписало четырём птицефабрикам снизить стоимость мяса птицы. До этого они проигнорировали требование антимонопольного органа по уменьшению цен. Об этом заявили 11 июля в Департаменте ценовой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Розничные цены на курятину повысились в мае. И для того, что бы выявить возможных нарушителей, антимонопольного законодательства, ведомством были разосланы письма-предупреждения. Сейчас цены необходимо вернуть к уровню, который действовал до 21 мая нынешнего года.

Игорь Фомин, директор Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Предписания обязательны к исполнению. Об этом говорит новый закон о противодействии монополистической деятельности, вступивший в силу с 1 июля. Неисполнение предписаний чревато наличием административного штрафа, который на должностных лиц может быть наложен от 20 до 100 базовых величин. И в этих случаях законодательство предусматривает штраф на юридических лиц в размере до 10% от годового оборота, от выручки по годовому обороту на этом рынке.

Ценовой сговор или случайность? Куриная стоимость возросла на 50 процентов. К примеру, филе в гипермаркетах стоит 75 тысяч рублей. Хотя еще месяц назад — купить такой же товар можно было за полсотни. Посетители подтверждают: скачок был.



Одновременно повысили цены четыре птицефабрики. Самые крупные. В то время как делать это они не имеют права. По крайней мере, без согласования с Министерством экономики. Департамент предупреждения этим производителям уже отправлял. В конце мая. Как только скачок прайса выяснился. Птицефабрики не отреагировали.



Затраты в конечную цену, действительно, включены. Это и себестоимость, и зарплаты работникам, и налоги. Плюс — заложенная прибыль. Уже потом — торговая надбавка магазина и НДС. При этом, ничего из перечисленного в цене не менялось. Поэтому Минэкономики и настоятельно рекомендовало: в течение 10 дней вернуть старые цены.



Министерство экономики исполнение предписания будет контролировать. Если производители во второй раз не вернут старые цены, им грозит штраф. Птицефабрики могут отдать 10 процентов от годовой прибыли в казну государства.