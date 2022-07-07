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Министерство архитектуры теперь будет регулировать цены на товары стройотрасли

07 июля 2022 17:48
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Новости Беларуси. Введены новые меры по поддержке экономики и стабилизации ценовой ситуации в стройотрасли Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство архитектуры теперь будет регулировать цены на товары стройотрасли-1

Теперь Министерство архитектуры будет регулировать цены на ряд профильных товаров. В списке более 40 наименований, в том числе алюминий, растворы и строительные смеси, а также керамическая плитка, древесина, краски и лаки. Предварительно подобные меры будут актуальны до 1 января 2023 года.

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# Строительство # Экономика # Фотофакт

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