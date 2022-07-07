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Белорусскую муку и гречку экспортировать не будут. Исключение – гуманитарная помощь

07 июля 2022 17:46
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Новости Беларуси. Белорусское правительство возобновило запрет на экспорт муки и гречки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую муку и гречку экспортировать не будут. Исключение – гуманитарная помощь-1

Ограничительная мера будет действовать в течение трех месяцев как в странах-участницах ЕАЭС, так и за пределами таможенной территории Союза. Исключение – вывоз указанных товаров для оказания международной гуманитарной помощи. Как отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, эта мера предупреждающая, она призвана защитить внутренний рынок. МАРТ продолжит держать ситуацию под контролем и не допустит дефицита товаров в магазинах.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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