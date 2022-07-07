Белорусскую муку и гречку экспортировать не будут. Исключение – гуманитарная помощь

Ограничительная мера будет действовать в течение трех месяцев как в странах-участницах ЕАЭС, так и за пределами таможенной территории Союза. Исключение – вывоз указанных товаров для оказания международной гуманитарной помощи. Как отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, эта мера предупреждающая, она призвана защитить внутренний рынок. МАРТ продолжит держать ситуацию под контролем и не допустит дефицита товаров в магазинах.

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