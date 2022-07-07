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Белорусский рубль растёт. Упала цена на юань и евро

07 июля 2022 17:50
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Новости Беларуси. По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальный рубль вырос в цене по отношению к евро и китайскому юаню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский рубль растёт. Упала цена на юань и евро-1

Так, европейская валюта просела на 0,92 %, ее стоимость в среднем составила 2,75 белорусских рублей. Упала в цене также китайская валюта: теперь 10 юаней можно купить за 4,1 белорусский рубль. Также заметна тенденция уменьшения разрыва в паре евро/доллар.

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# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Фотофакт

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