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Золотовалютные резервы Беларуси растут в стоимости. Прибавка – 96,6 млн долларов

07 июля 2022 17:52
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июне возобновили рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси растут в стоимости. Прибавка – 96,6 млн долларов-1

По состоянию на 1 июля они прибавили 96,6 миллиона долларов. Как сообщает Нацбанк, росту способствовала покупка иностранной валюты на биржевых торгах. При этом за июнь 2022 года белорусское правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму порядка 210 миллионов долларов США в эквиваленте.

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# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Фотофакт

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