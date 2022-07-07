Золотовалютные резервы Беларуси растут в стоимости. Прибавка – 96,6 млн долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июне возобновили рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси в июне возобновили рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По состоянию на 1 июля они прибавили 96,6 миллиона долларов. Как сообщает Нацбанк, росту способствовала покупка иностранной валюты на биржевых торгах. При этом за июнь 2022 года белорусское правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму порядка 210 миллионов долларов США в эквиваленте.
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