Золотовалютные резервы Беларуси растут в стоимости. Прибавка – 96,6 млн долларов

По состоянию на 1 июля они прибавили 96,6 миллиона долларов. Как сообщает Нацбанк, росту способствовала покупка иностранной валюты на биржевых торгах. При этом за июнь 2022 года белорусское правительство исполнило внешние и внутренние обязательства на сумму порядка 210 миллионов долларов США в эквиваленте.

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