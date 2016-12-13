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Деревоперерабатывающие предприятия Беларуси с начала 2016 года экспортировали продукции на $100 млн

13 декабря 2016 06:09
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Новости Беларуси. Деньги из дерева. Белорусские производители увеличили экспорт древесины в страны дальнего зарубежья и в денежном выражении с начала года выручили более 100 миллионов долларов.

Наибольшим спросом у клиентов пользуется фанера, ДСП, ДВП и мебель, то есть товары с глубокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью.

При этом растет доля экспорта в новые страны. В цифрах поставщики уже продали на Ближний Восток в 1,5 раза больше древесины, чем планировали на 2016 год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области промышленности

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