Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют сотрудничество в сферах финансов и инвестиций, высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики. Такие договоренности достигнуты в ходе визита нашей делегации в Соединенные Штаты Америки. В ее состав вошли заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков, помощник Президента Всеволод Янчевский, представители руководства Нацбанка, Минфина, Минэкономики и других Министерств.

Белорусская делегация провела переговоры в ряде ключевых правительственных агентств США: Госдепартаменте, Министерстве торговли, Федеральной комиссии связи, Министерстве сельского хозяйства и других. Встречи показали готовность сторон к переходу американо-белорусских отношений в сфере экономики и инвестиций на новый, более высокий уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.