Новости экономики за 12.12.2016

Новости Беларуси.Белорусский хлеб на прилавках израильских магазинов. Производители готовы поставлять свою продукцию.

Шоковая заморозка. Благодаря этой технологии торты и пирожные смогут пересечь израильскую границу свежими и невредимыми.

Хлеб готовы даже простерилизовать, чтобы увеличить сроки хранения до 60 суток.

Честно говоря, Ирина, я бы сама с удовольствием купила хлеб с таким сроком годности, потому что в принципе редко его покупаю.

БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ В АФРИКЕ

Минский тракторный завод откроет сборочное производство в ЮАР.

Предварительные договоренности о сотрудничестве уже подписаны. В ближайшее время зарубежные партнеры определят модельный ряд техники, которая будет собираться на новом производстве ЮАР. Новому проекту МТЗ предоставит полную инженерную и консультационную поддержку. В то же время для предприятия южноафриканская республика может стать отправной площадкой для работы и на рынках соседних стран, к примеру, Мозамбика и Свазиленда.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Налоговые органы сократят количество выездных проверок. Большую часть работы налоговиков взяли на себя различные информационные системы.

С помощью электронных ресурсов налоговая служба дистанционно контролирует наличную выручку.

Это позволяет адресно определять нарушителей, а не проверять всех подряд.

Кстати, за последние восемь лет количество выездных проверок сократилось вдвое. В налоговом ведомстве предлагают отказаться от проверок и при ликвидации компании,

если у неё нет долгов перед бюджетом и движения по счёту в течение трёх лет.

«ВЫБОР ГОДА» – «ЛИДЕР»

Хорошее образование как фундамент престижной работы. 60 тысяч слушателей стали выпускниками образовательного центра «Лидер» за 17 лет работы. 27 филиалов по стране и 1000 преподавателей. «Лидер» обучает по 150 специальностям. Список регулярно пополняется с учётом спроса на рынке труда.

Услуги центра «Лидер» официально признаны курсами №1 в Беларуси по результатам Международного фестиваля-конкурса «Выбор года».

Дмитрий Заяц, директор образовательного центра «Лидер»:

Самое главное – это наша команда, костяк которой составляют преподаватели. Именно поэтому в 2016 году «Лидер» взял лозунг – «Лучшие преподаватели, лучшие курсы, чем лучше кадры, тем лучше качество».

Жанна Шуя, глава оргкомитета международного конкурса «Выбор года в Беларуси»:

Те компании, которые являются лидерами, это компании, которые следят за качеством своей продукции или услуг. Определённо, если они стремятся к победам, значит они стремятся к постоянному улучшению качества того, что они делают

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРОСЛИ



Цена на нефть марки «Brent» впервые за полтора года превысила 57 долларов.

Это произошло на фоне подписания Организацией стран-экспортеров нефти и не входящими в картель государствами соглашения о сокращении добычи «черного золота». К объявленному странами ОПЕК решению присоединятся также 11 государств,

которые снизят производство еще на 558 тысяч баррелей в сутки.

Общее сокращение добычи «черного золота» составит без малого 2 миллиона баррелей.

На фоне роста цен на нефть, на белорусской бирже доллар и евро подешевели. Курс доллара снизился почти на 2 копейки. Завтра по Нацбанку 1,95. Евро подешевел на 3 копейки до 2 рублей 6 копеек белорусского. Курс российского рубля вырос до 3 рублей 17 копеек белорусских за 100 российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.