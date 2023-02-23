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Минэкономики разработало перечень товаров для импортозамещения

23 февраля 2023 15:01
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Новости Беларуси. Максимально снизить зависимость от импортных комплектующих – сегодня задача номер один для белорусского производителя. Минэкономики разработало перечень товаров для импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики разработало перечень товаров для импортозамещения-1

На его основе будет сформирован пул производственных инвестпроектов, реализация которых обеспечит технологическую безопасность отраслей. Для машиностроения это обязательные компоненты при производстве продукции. Например, силовая и управляющая гидравлика, электроника, подшипники и так далее. То же самое касается критических технологий для выпуска широкого ассортимента комплектующих для машиностроения. Очевидно, что потребуется создание особых условий финансирования таких проектов, поскольку не все из них быстро окупятся. Работа по этим направлениям будет вестись во взаимодействии с белорусскими промышленниками и банковским сектором.

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# Государственная политика в области промышленности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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