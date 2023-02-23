Новости экономики за 23.02.2023

Нацбанк снизил ставку рефинансирования. Это уже второе снижение с начала года. С 1 марта показатель сократится на 50 базисных пунктов и составит 11 % годовых.
Подробнее об этой и других новостях экономики дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МНС: ИНОСТРАНЦЫ МОГУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В БЕЛАРУСИ
Иностранцы могут платить налог на профессиональный доход в Беларуси. В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что у граждан других государств, которые живут и работают в нашей стране, есть право и возможность применять данный налоговый режим. К слову, платить его предлагается добровольно. МНС разработало собственное приложение «Налог на профессиональный доход». Не выходя из дома, можно встать на учет, создавать записи о совершенных расчетах и передать данные инспектору. Что касается налоговой ставки, то 10 % уплачивают все, 20 % платят самозанятые, получившие годовой доход свыше 60 тысяч рублей. Для пенсионеров ставки ниже – 4 % и 8 % соответственно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Минэкономики разработало перечень товаров для импортозамещения
Белорусские тракторы будут собирать во Владимирской области России
Ставка рефинансирования в Беларуси снизится второй раз за год с 1 марта