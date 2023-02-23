Новости экономики за 23.02.2023

Нацбанк снизил ставку рефинансирования. Это уже второе снижение с начала года. С 1 марта показатель сократится на 50 базисных пунктов и составит 11 % годовых.

Подробнее об этой и других новостях экономики дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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