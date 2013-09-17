Подведены итоги белорусско-вьетнамского форума

Новости Беларуси. Бизнесмены подводят итоги белорусско-вьетнамского форума. Новые партнеры и совместные проекты. С одной из быстроразвивающихся экономик мира нашу страну связывает взаимный интерес. Совместные проекты реализуются на территории обеих стран. Беларусь поставляет технику и нефтепродукты и закупает вьетнамский рис, кофе, чай и каучук.

Более 40 соглашений. Это лишь первые итоги бизнес-форума. Три десятка предприятий из Вьетнама и почти сотня белорусских. Автомобилестроение, энергетика, нефтехимия, фармацевтика и сельское хозяйство — в каждой сфере есть интерес.

Виктор Котионов, заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности Минского моторного завода:

У нас есть что предложить вьетнамской стороне. У них есть большой парк старых российских автомобилей. Минский моторный завод занимается переоборудованием этих автомобилей.

Динь Зуй Чунг, торговый советник посольства Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:

Сейчас идут переговоры по созданию совместного предприятия по выпуску молочной продукции. Создать совместное предприятие в Беларуси, чтобы обрабатывать кофе, упаковывать чай. Кроме того, во Вьетнаме очень развивается электронная техника. Я думаю, что в этом направление наши страны в дальнейшем будут развиваться.

Кофе, рис и каучук - основные статьи импорта. В основе экспорта удобрения и машиностроение. Взаимопонимание не только в экономике, связи между странами уже исторические.

Наталья Никандрова, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы активно сотрудничаем в сфере образования, науки. Еще со времен Советского союза было подготовлено очень много специалистов для Вьетнама. Среди руководящей элиты Вьетнама очень много специалистов, подготовленных в Беларуси.

Сотрудничество Вьетнама и Беларуси еще и стратегическое. Для обеих стран это возможность выйти на соседние рынки.

Галина Шмарловская, декан факультета международных отношений БГЭУ:

Вьетнам - это страна, которая развивается достаточно высокими темпами. До кризиса это было 7-*% в год, это очень высокий показатель. С выходом и укреплением на рынке Вьетнама у нас есть возможность выходить на 10 стран Юго-Восточной Азии, поскольку Вьетнам входит в состав такой интеграционной группы, как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии.

Экономики не конкурирующие, а взаимодополняющие, так что уже уже в ближайшее два года Беларусь и Вьетнам ставят задачу выйти на товарооборот в 500 млн долларов.