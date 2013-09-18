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18 сентября в Минске проходит деловой форум с участием 20 чешских компаний

18 сентября 2013 14:19
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Новости Беларуси. Чехия заинтересована в укреплении торгово-экономических отношений с Беларусью. Об этом заявлено на деловой конференции, проходящей в Минске.

К нам приехали представители 20 чешских компаний. Они активно работают в странах СНГ, готовы использовать наработанный там опыт в нашей стране. Хотят найти у нас новых партнёров, наладить совместное производство товаров, чтобы выходить с ними, в том числе, на рынки третьих стран.

Также чешская сторона заинтересована в белорусской продукции машиностроения, энергетики и химической промышленности. Кроме того, в Минск приехали представители банковского сектора, они готовы предложить экспортные кредиты белорусским покупателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Чехия

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