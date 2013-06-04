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Михаил Мясникович: Необходимо увеличить объемы производства ранних овощей

04 июня 2013 17:38
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Новости Беларуси. Необходимо увеличить объемы производства ранних овощей, считает глава Правительства Михаил Мясникович.  По информации Минторга  отечественные сельхозпредприятия снабжают рынок только  наполовину. 

В  Минсельхозпроде отмечают, что аграрии  в этом году увеличили посевные площади под ранние овощи на треть. Но есть вопросы с реализацией продукции.

К примеру, в то время, когда свой лук лежит в хранилищах, осуществляются его закупки из других стран. Очевидно, положительный эффект даст только совместная, слаженная работа сельхозпроизводителей и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
В соответствии с решением Президента, было сказано, что вы, министры и коллеги министерства, головой   отвечаете за полноценное обеспечение внутреннего рынка. Предотвращение вопросв монопольных проявлений, когда допускается сговор отдельными поставщиками, и в результате мы не можем обеспечить объективное снижение цен на потребительском рынке.

# Экономика # Сельское хозяйство

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