Михаил Мясникович: Необходимо увеличить объемы производства ранних овощей

Новости Беларуси. Необходимо увеличить объемы производства ранних овощей, считает глава Правительства Михаил Мясникович. По информации Минторга отечественные сельхозпредприятия снабжают рынок только наполовину.

В Минсельхозпроде отмечают, что аграрии в этом году увеличили посевные площади под ранние овощи на треть. Но есть вопросы с реализацией продукции.

К примеру, в то время, когда свой лук лежит в хранилищах, осуществляются его закупки из других стран. Очевидно, положительный эффект даст только совместная, слаженная работа сельхозпроизводителей и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В соответствии с решением Президента, было сказано, что вы, министры и коллеги министерства, головой отвечаете за полноценное обеспечение внутреннего рынка. Предотвращение вопросв монопольных проявлений, когда допускается сговор отдельными поставщиками, и в результате мы не можем обеспечить объективное снижение цен на потребительском рынке.