Михаил Мясникович о белорусско-индийском тракторе и болливудских фильмах – эксклюзивное интервью программе «Картина мира»

Одновременно с открытием туркменского дома в Минске белорусский дом открывали в азиатской стране. Ремонтный дом в Индии. Теперь там могут полностью обслуживать белорусских слонов – БелАзы, которые Индия намерена у нас покупать. Страна интересная, необычная и непростая. Специальный репортаж предварим, чтобы было понятно, зачем нам этот «индийский слон» и сможем ли мы за ним угнаться, разговором с главой белорусской делегации. Интервью с Михаилом Мясниковичем мы записали рядом с исторической резиденцией первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Жара в 45 градусов. Как вы себя чувствуете в Индии?

Михаил Мясникович:

Состояние мое, чувства, как руководителя парламентской делегации определяется не только климатическими условиями, а и результатами тех встреч и переговоров, которые состоялись во время нашего визита

Жаркие они были? Такие же, как температура?

Михаил Мясникович:

Я скажу, что непростые. Но хотелось бы отметить такой доверительный характер встреч. Приятно удивил конструктивный подход президента Индии, когда мы обсуждали вопросы не только двусторонних отношений. Но также мы и коснулись вопросов международных отношений. В этом плане, действительно, как и подчеркивает наш Президент, также говорил и президент Индии говорил о том, что роль Организации Объединенных Наций в мирном урегулировании конфликтных ситуаций в отдельных регионах нашей планеты действительно приобретает особую актуальность и требует большей активности.

Вот тут уместно заметить, что мы с вами пишем интервью около резиденции первого премьер-министра Джавахарлала Неру, которого, по сути, убили террористы, и вопрос безопасности Индии понятен. И роль Беларуси им тоже понятна в Минских соглашениях по Украине.

Михаил Мясникович:

Это был отдельный тезис переговоров. И, действительно, индийская сторона подчеркнула значимость белорусских инициатив, которые демонстрирует наш Президент и наша страна по мирному урегулированию всех проблем на Украине. Президент Индии очень интересовался нашими прогнозами, связанными с урегулированием положения дел у наших соседей, на Украине. И также белорусско-российскими отношениями. Я в этом плане хотел бы особо подчеркнуть, что добрые такие, дружественные отношения сложились у суверенной Индии в 50-60-е годы с Советским Союзом. И сейчас Российская Федерация, руководство Российской Федерации, поддерживает достаточно активно сотрудничество с Индией. И целый ряд проектов реализуется достаточно успешно.

А вот ваша инициатива о том, чтобы подписать с Индией договор о зоне свободной торговли, или вовлечь их в зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, – это идея Беларуси или, может быть, Россия поручила каким-то образом передать это?

Михаил Мясникович:

Я вам скажу, что эта идея принадлежит Беларуси. И эту тему инициировало Правительство Беларуси в 2013 году на заседании Совета глав Правительств Евразийского экономического союза. Здесь есть и плюсы, здесь есть и определенные сдерживающие моменты, потому что мы понимаем, что свободное вхождение индийских товаров на Евразийский рынок – это в определенной степени дополнительная конкуренция и для наших товаропроизводителей, но одновременно мы убеждаемся, что с подписанием этого соглашения в зоне свободной торговли открываются огромные возможности для белорусских товаропроизводителей для того, чтобы торговать с огромной Индией, население которой составляет 1 млрд 300 млн человек, и покупательная способность и населения, и юридических лиц постоянно возрастает. И достаточно сказать, что экономика Индии за прошлый год приросла на 7,4% – валовый внутренний продукт, это самые высокие темпы экономического роста, даже опережают китайские. И это не какой-то феноменальный год, единственный. Последние пять лет ниже 5% рост экономики Индии не опускался.

Мы хотим подсесть на этот скоростной поезд?

Михаил Мясникович:

А мы как раз видим, что здесь мы можем быть очень активным участником роста индийской экономики. Допустим, я руковожу четырьмя проектами по созданию заводов фармацевтических в Беларуси. Первые мощности мы уже введем в этом году, и я думаю, что в течение 2017 года, максимум 2018-го, мы введем еще 2-3 предприятия, которые будут обеспечивать производство белорусских лекарств, которыми сможем в порядке импортозамещения работать на внутреннем рынке, и предметом экспорта в страны Евразийского союза.

А белорусские заводы в Индии появятся?

Михаил Мясникович:

В рамках настоящего визита мы имели действительно очень откровенные, доверительные разговоры не только с руководством, с высшими должностными лицами Индии, с президентом, руководителями обеих палат Парламента, депутатским корпусом – и вы присутствовали на этих дискуссиях и задавали иногда, будем говорить, не очень удобные вопросы. Но даже сам характер этих вопросов говорит о том, что есть интерес. И когда наша делегация готовилась к визиту в Индию, одна из главных целей была, чтобы Индия открыла по-новому для себя Беларусь, чтобы пробудить дополнительные инициативы и интерес у белорусских деловых и политических кругов для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией. И, как представляется, нам это удалось. Достаточно сказать, что в рамках бизнес-форума мы подписали около 20 соглашений и контрактов, в том числе коммерческих. И, казалось бы, на такие товары, которые, может быть, раньше не были особым предметом обсуждения. Например, наш Оршанский льнокомбинат подписал первый контракт на поставку многих десятков тысяч квадратных метров льняных тканей сюда. Казалось бы страна, Индия, которая славится своим текстилем, но вместе с тем они очень заинтересованы и в импорте белорусских льняных тканей.

Мы подписали соответствующие протоколы намерений и соглашение по организации совместного производства БелАЗов. И можно объяснить, потому что у скептиков может появиться такая мысль, что зачем нам создавать в Индии производство БелАЗов, лучше их продавать, те, которые сделаны в Жодино?

Но не покупают же.

Михаил Мясникович:

Пока покупают плохо. И это связано с целым рядом и объективных причин.

Если будем собирать, начнут покупать? Это дает какую-то гарантию?

Михаил Мясникович:

Их две, этих причин, одна является побудительным мотивом для сборки. Сегодня они производят карьерную технику грузоподъемностью до 100 тонн. И вот то, что они сами производят карьерные самосвалы грузоподъемностью до 100 тонн, в определенной степени сдерживает закупки и белорусских карьерных машин. Кстати, по «Комацу» и «Катерпиллеру», они тоже ничего не приобретают, они пока обходятся своим. Так вот, смысл в том, чтобы производить здесь совместно с нашим Белорусским автомобильным заводом самосвалы карьерные большой грузоподъемности и продавать здесь, на внутреннем рынке и, возможно, в интересах третьих государств. И я думаю, с учетом такого микса, такой связи это получится. И нам надо здесь ни в коем случае не опоздать, потому что и наши автомобилестроители, и они подтверждают, что они уже создали несколько опытных образцов карьерных самосвалов грузоподъемностью 200-220 тонн. То есть, если мы промедлим с этим делом, они сделают свой и уже без нашего участия. И нам, как говорится, ловить тут нечего.

Следующее направление – создание белорусско-индийского трактора. Индия выпускает очень большое количество тракторов. Это в несколько, десятки раз превышает то, что мы производим в Беларуси.

Более дешевых и простых.

Михаил Мясникович:

Да, более простых, ремонтнопригодных. Вот если наши аграрники заинтересованы в основном в энергонасыщенных тракторах мощностью 350 и даже больше лошадиных сил, у них большой интерес проявляется к 50-80-сильным тракторам, которые у нас выпускаются достаточно массово. И вот совместное производство позволит нашим тракторам, которые в первую очередь будут иметь достаточно высокую белорусскую составляющую, для того, чтобы заходить на этот рынок. И здесь немаловажное значение имеет то, что Индия имеет целый ряд соглашений о торговле без таможенной пошлины с другими государствами региона. Например, Шри-Ланка, ряд стран Африки. Потому что сегодня Индия защищает своих товаропроизводителей высокими импортными пошлинами – 30-40%. И, естественно, продать с этой наценкой, а еще и налог на добавленную стоимость – очень проблематично.

Вы не раз на встречах эту тему поднимали и предлагали убрать эту пошлину или снизить. Это такое авантюристическое предложение или вы верите, что они могут это сделать? Ведь у них, как и у нас – «Зроблена ў Беларусі», у них девиз – «Сделано в Индии».

Михаил Мясникович:

Вы меня в авантюристы не зачисляйте.

Добрая доля авантюризма! А вдруг?

Михаил Мясникович:

Но я этот вопрос поднял перед спикерами обеих палат Парламента. О том, что надо на инвестиционный импорт отменить пошлины или хотя бы их снизить. Таким образом будет происходить активно локализация здесь и это будет конкурентоспособная продукция по цене и качеству. Оба руководителя палат Парламента сказали, что действительно заслуживает внимания этот подход.

Мы очень заинтересованы в продаже и соответствующие документы подписали по полимерным нитям и волокнам. Я бы особенно хотел подчеркнуть, что для нас это вообще может быть национальным проектом. Правительство Индии приняло решение о создании городского электрического транспорта, то есть троллейбусного движения. В Индии троллейбусов нет вообще. И сейчас мы активно работаем, чтобы с одним из городов, которому сейчас обещают выделить финансирование, построить 20 км троллейбусной линии. Мы можем это делать отлично. Мы можем и спроектировать, и построить, и оснастить подвижным составом, троллейбусами. Это вызвало интерес как у высших должностных лиц, так мы встречались и с представителями деловых кругов. Здесь работы белорусов хватит на многие годы. Это очень выгодно.

Фактически договорились о том, что будет активизирована работа по поставкам сюда шинной продукции, особенно их заинтересовала сверхкрупногабаритная шина. Индия добывает очень много руды, угля и в целом много работает в карьерах, для них вопрос шинной продукции для крупногабаритной техники – это актуальнейший из вопросов.

Были справедливые упреки в адрес белорусской стороны, то, что идет иногда волокита с визовой поддержкой, визы сложно получить, что нет прямых авиарейсов, и вынуждены деловые круги добираться окружными путями (или через Объединенные Арабские Эмираты, или через Германию, или через Москву). Все это, конечно, сдерживает деловую активность.

Также было высказано, я считаю, справедливое пожелание, что нам надо активизировать сотрудничество в финансовой, банковской сфере. Конечно, и у нас нет лишних финансовых ресурсов нет, и они не особенно богаты, но отдельные проекты, которые носят долгосрочный инвестиционный характер, они, безусловно, могут быть поддержаны. И даже во время визита их президента в прошлом году Индия предоставила на достаточно льготных условиях кредит в 100 млн долларов. Сейчас идет обсуждение о наполнении этого кредита белорусскими проектами, которые будут сооружаться с участием индийской стороны.

Я начал с того, что мы с вами в такую жару, в 45 градусов, интервью пишем, а вы во время встречи со спикером нижней палаты Парламента подарили картину с зимним пейзажем. Я видел, что они немножко удивлены. Для того, чтобы торговать, нужно лучше знать друг друга. Наверное, их тоже нужно приглашать в Беларусь, может быть, даже зимой. По крайней мере запомнится наша погода, наши условия. И они будут как-то лучше понимать нас.

Михаил Мясникович:

Я считаю, что такого рода визиты и бизнес-контакты, которые мы провели во время визита в Индию, являются своего рода катализаторами, чтобы пробудить интерес, и этот интерес чтобы был реализован во время последующих визитов.

Что вам запомнилось в Индии? В основном официальные встречи. А на каком-то бытовом уровне, может, что-то увидели. Йогов мы практически не видели, хотя их удивило, что йога в Беларуси очень популярна. А вам что запомнилось?

Михаил Мясникович:

Если я буду говорить о том, что Индия – это древняя культура, это действительно интересный и доброжелательный народ, это, наверное, это все знают. Вы знаете, я тоже как-то по-особому открыл для себя Индию. Я пятый раз в Индии. Четыре раза в деловых поездках.

То есть вопрос не уместен?

Михаил Мясникович:

Один раз и по личным контактам. Я должен сказать, что Индия преображается. Это уже видно в ухоженных улицах, пусть не везде, но в основном, в манерах поведения населения, это по доброжелательности и предрасположенности для контактов. Уже нет какой-то замкнутости, которая, может, присутствовала раньше. В наши, помните, молодые годы мы с удовольствием смотрели индийские сентиментальные сериалы. Те добрые чувства, которые зародились между нашими людьми, действительно способствуют бизнесу. Вообще, если выстраивать логическую линейку, то у нас нет таких нерешаемых задач. Есть политическая воля глав наших государств, есть соответствующие поручения, которые находятся на контроле.