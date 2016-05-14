Белорусский лен на миллион долларов и почему индийские студенты хотят учиться в Минске: итоги бизнес-форума в Дели

Считайте, что это был официальный ликбез. А наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская прошла и по неофициальным индийским дорожкам. Смотрим ее репортаж о подробностях визита и о контрастах одной из крупнейших стран мира.

Если представить, что мировая экономика – это дорога, можно сказать, что Индия несется по ней со скоростью спорткара. Обогнать ее по темпам роста действительно очень непросто. Как и перейти дорогу. А вот влиться в поток и стараться держаться поблизости вполне возможно.

На соседних полосах Беларусь и Индия уже которое десятилетие. Еще во времена СССР в южноазиатскую страну из Минска добирался трактор МТЗ. Но изменились дороги, а с ними и скорости. Наши страны сегодня – не только торговля. Инвестпроекты, создание совместных компаний и перспективы с девятью нулями. Отношения с таким же множеством оттенков, как у традиционных индийских сари.

Кстати, жизнь в Индии столь же разнообразная, как и национальные наряды. Здесь вам и корова, дефилирующая рядом с нескромным авто, и самый дорогой частный дом в мире за миллиард долларов по соседству с не самым респектабельным жилищем. Но вот перед чем равны все вне зависимости от бюджета – погода. В нынешнем мае в Индии – за 40.

На самый жаркий месяц в Дели пришелся визит белорусских парламентариев во главе с Михаилом Мясниковичем. И уже в первый день пребывания делегация разулась, но вовсе не из-за индийского пекла – в знак уважения традиции при входе в мемориальный комплекс «Раджхат» – самый значимый для жителей Индии, место захоронения «отца нации» Махатмы Ганди.

После – встреча с президентом Индии Пранабом Мукерджи. И в том же зале мы заметили статуэтки богов, символизирующие состояние гармонии и нахождение истины. По поводу гармонии лидер южноазиатской страны вспоминал о своем визите в Беларусь и встрече с Александром Лукашенко в июне 2015 года. А вот поиски истины, как улучшить и наполнить конкретикой отношения наших стран, проходили в свете озвученной инициативы Беларуси – установить между ЕАЭС и Индией зону свободной торговли. Для бизнеса наших южноазиатских партнеров это уникальная возможность беспошлинных продаж в евразийском пространстве.

Наир Срикумар, директор департамента Конфедерации индийской промышленности:

Как правило, индийские компании приходят туда, где большой рынок. И, на первый взгляд, Беларусь в этом плане должна быть не очень интересна, потому что рынок не такой значительный, но ваша страна – часть Евразийского экономического союза, и это совсем другое дело и другие возможности. Это уже несколько стран. Я лично знаю бизнесменов, которые хотят открыть офисы в Минске, но работать на весь рынок ЕАЭС.

А вот бизнесмен Прияншу Джа уже работает в своем минском офисе. И даже носит на лацкане пиджака значок в виде флага Беларуси. Джа, говоря простым языком, «стыкует» наши и индийские компании, чтобы партнеры могли приобрести товары под знаком «BY».

Прияншу Джа, бизнесмен (Индия):

Беларусь – это рынок будущего для всего мира, и дело не только в экономике. На первый план в современных реалиях выходит то, что в вашей стране очень безопасно, нет расизма, высоко развита инфраструктура, и у наших контактов в Беларуси есть поддержка Правительства – это крайне важно для бизнеса.

То, что у двусторонних отношений и поддержка двусторонняя, во время визита белорусской делегации было отлично слышно во время приветствия Михаила Мясниковича на заседании индийского Парламента.

Межпарламентское сотрудничество – дополнительное нажатие на педаль газа в белорусско-индийском движении вперед. О двусторонних возможностях говорили и с председателем Верхней палаты Мохаммадом Хамидом Ансари. Обсуждение на этом уровне – вовсе не протокольная необходимость: последнее слово при принятии политических решений в Индии именно за Парламентом.

Михаил Мясникович озвучил позицию Беларуси: сотрудничество наших стран должно быть многоплановым и оправдывать уже установившийся высокий уровень доверия между Беларусью и Индией.

Аник Кохли, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Индии:

На мой взгляд, политические контакты между парламентариями, лидерами обеих стран и экономический результат и решение бизнеса сотрудничать и инвестировать – это все связано. Потому что, когда проходят визиты на таком высоком уровне, бизнесмены видят, что у них есть своего рода гарантии, что это не просто болтовня, а реальные перспективы, которые видят и на верхах.

Но те самые перспективы, очевидно, просматриваются не только сверху. Лучшее доказательство – на белорусско-индийском бизнес-форуме не хватало стульев для желающих провести переговоры и увидеть презентации наших компаний.

Ракеш Бакши, член исполнительного комитета Федерации торгово-промышленных палат Индии:

У вашей делегации и наших бизнесменов нет никаких недомолвок по поводу прогнозов сотрудничества и сфер общих интересов. Такие встречи несут серьезный посыл бизнесу. А ведь помощь торговле, на мой взгляд, это элемент № 1 в наших финансовых отношениях. Бизнесмены общаются с глазу на глаз, и, что очень важно, здесь же можно поднять и проблемы, они, что называется, сразу попадут к адресату. Все это шаг вперед для наших отношений, которые только набирают силу.

Три десятка белорусских и 70 индийских компаний. Наши бизнесмены привезли в буквальном смысле несколько чемоданов документов. А эта внушительная стопка – контракты и соглашения, которые уже готовы к подписанию на бизнес-форуме. Но стопку, по мнению Михаила Мясниковича, не просто можно, а нужно удвоить. К 2018 году Беларусь и Индия должны выйти на товарооборот в миллиард долларов. Против сегодняшних 400 с лишним миллионов. Перспектива реальная, но только если обе страны действительно этого захотят.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас есть все основания перезагрузить наши отношения и есть стремление к тому, чтобы Индия по-новому открыла для себя Беларусь. Для этого в Беларуси создаются комфортные условия. Например, мы освобождаем от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость импорт оборудования и основных инвестиционных товаров, и хотели бы, чтобы это было сделано и в Индии. Нерешаемых вопросов и задач нет. Есть политическая воля глав государств, и сейчас бизнес-круги должны реализовать эти политические договоренности за счет тесной и заинтересованной совместной работы. Если мы договариваемся как партнеры, а не чтобы извлечь в одностороннем порядке выгоду, давайте двигаться достаточно активно, как белорусской, так и индийской стороне.

Достаточно активное движение должно быть не только у сотрудничества двух столиц – Минска и Дели, но и регионов. Один из проектов – запуск троллейбусов. Пока в городах Индор и Бхопал. На сегодня в Индии нет общественного электротранспорта, но он, по нашим наблюдениям, очень бы не помешал.

Даже в богатейшем городе Индии, Мумбаи, общественному транспорту наверняка не помешала бы остановка по требованию времени. Автобусы здесь выглядят, мягко скажем, бывалыми. Но выбора у жителей мегаполиса особенно-то и нет, разве что наземное метро. Поэтому белорусские троллейбусы здесь наверняка пришлись бы очень кстати.

Беларусь предлагает Индии не просто троллейбусы, а всю систему «под ключ». Спроектировать и построить контактные сети, тяговые подстанции. Если удастся первыми въехать на эти дороги с нашими рогатыми машинами в запланированных городах, другие индийские регионы наверняка уже не захотят рисковать с иными первопроходцами.

Юрий Тумаха, генеральный директор «Дорэлектромаш»:

В Индии нет троллейбусного движения, но есть программа «зеленой» энергетики, поэтому мы предлагаем всю инфраструктуру, проектирование, изготовление всей инфраструктуры, организацию троллейбусного движения и, естественно, подвижной состав. Мы уже год работаем над этой темой. Много партнеров тоже не надо, нужен один, но настоящий. У нас, слава богу, он есть.

Реальный партнер есть и у Оршанского льнокомбината. Заключить контракт на миллион долларов с компанией из страны – одного из крупнейших производителей текстиля в мире – яркий стежок на полотне двустороннего взаимодействия. Директор льнокомбината даже не смог сдержать эмоций при подписании.

Натуральные ткани для Индии – необходимость, обусловленная климатом. В синтетике в плюс 40 долго не продержишься. Жительница Дели Смета Гупта показывает нам хлопковую куртку – такую национальную одежду делают и из льна, и дама была бы вовсе не против приодеться под маркой «Made in Belarus».

Смета Гупта, житель Дели (Индия):

Я покупаю одежду из египетского и индийского льна. Но, конечно, хочется сравнивать. Ваш белорусский лен уже есть на рынке? Я бы с удовольствием присмотрелась к чему-нибудь новенькому.

Кроме Оршанского льнокомбината на бизнес-форуме подписаны 13 соглашений о сотрудничестве. МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Могилевхимволокно» и другие предприятия закрепили подписями деловое взаимодействие с индийскими компаниями.

Конечно, говорили и о проблемах. Между Минском и Дели пока нет прямого авиасообщения, пассажиропотока не хватает для организации регулярных рейсов, но эту возможность будут прорабатывать с обеих сторон.

Второй вопрос – открытие виз для индийских бизнесменов. Кто будет выступать приглашающей стороной, если человек впервые посещает Беларусь, чтобы навести мосты с потенциальными партнерами? Михаил Мясникович успокоил деловые круги Индии: проблема потеряет актуальность уже в ближайшее время.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Если есть желание бизнесмена, приглашающей стороной будет Белорусская торгово-промышленная палата. Для тех бизнесменов, кто еще не имеет контакты в Беларуси. Таким образом мы снимем эту проблему.

Зато у индийских студентов визовых проблем для обучения в Беларуси нет. А вот возможностей теперь станет еще больше. БГУИР подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии. Предполагается, что белорусская альма-матер примет первых студентов из южноазиатской страны уже в 2017 году. Кстати, в этой сфере Индии – одному из лидеров по оказанию IT-услуг в мире – действительно есть, чему поучиться у Беларуси. Экспорт IT-услуг в нашей стране на душу населения выше не только, чем в Индии, но даже США. И все же местных молодых людей перспектива обучаться в Беларуси привлекает не только благодаря вузам.

Раджа Рам, менеджер компании по организации обучения за рубежом (Индия):

Уровень обучения в вашей стране, бесспорно, очень высок, профессоры и преподаватели компетентны, отлично говорят на английском. Но это далеко не все. Не будем забывать, что студенты – по сути еще дети, которых родители отправляют в чужую страну. Им очень важно понимать, что в этой стране безопасно, прекрасное отношение к иностранцам, да и высокое качество пищи, в конце концов. А Беларусь предоставляет все эти «бонусы» в комплексе.

Из других уже реально работающих проектов – строительство четырех совместных медицинских заводов в Беларуси. Вот один из них в Бешенковичах. Запуск этого и еще трех подобных предприятий станет подспорьем программе импортозамещения лекарств, которые мы уже привыкли покупать у иностранных производителей.

Чтобы успешно торговать, нужно знать и менталитет, и историю, и культуру партнеров. Поэтому в программе визита предусмотрели и посещение экспозиций, рассказывающих о прошлом Индии.

В настоящем же страна – одна из ведущих экономик мира – ставит перед собой амбициозные задачи, в решениях которых может помочь и Беларусь. К примеру, добыча угля. Индии нужно увеличить ее к 2020 году на 300 миллионов тонн. Небольшими самосвалами таких результатов не добиться, так что открытие сервисного центра БелАЗ в городе Нагпур принесет дивиденды не только белорусской, но и индийской промышленности.

Самар Шакиль, директор совместного предприятия по продаже и сервисному обслуживанию карьерных самосвалов (Индия):

Для нас самое великое событие, вообще для сектора горной техники в Индии – открылся первый сервисный центр БелАЗ. Я думаю, что без политической четкой и твердой поддержки со стороны белорусского Правительства мы бы не смогли добиться тех результатов, которых еще и собираемся добыть. Подписали мы на 12 самосвалов 240 тонн, которые будут поставлены в этом году.

Но жизнь большинства жителей Индии, конечно, проходит, не пересекаясь с деловыми форумами и миллионными контрактами. Таков и Джасприт Синг, хозяин очень небольшого бизнеса, признавшийся, что не сможет точно показать на карте Беларусь, но знает о нашей стране благодаря тракторам. Не политик и не аналитик, он со своими аргументами рассуждает, есть ли будущее у отношений двух стран.

Джасприт Синг, житель Мумбаи (Индия):

Сотрудничество нужно не только на государственном уровне. Вот мы с вами встретились для записи интервью, но ведь это тоже контакты, правда? И такие нужны. А говоря о размере стран, они абсолютно не важны. Знаете легенду, как маленький муравей слона одолел? А у нас наоборот. Даже если ваша страна не так велика, как Индия, мы можем успешно помогать друг другу.

Страна более чем с миллиардным населением, такая разная, где в финансовой столице есть целый район-прачечная, с пешеходами конкурируют обезьяны, а люди, в свою очередь, находят самые неожиданные места для привала. И вместе с этим государство в ТОПе мировой экономики, удивляющее всю планету темпами роста.

Беларусь и Индия сегодня на новом этапе двусторонних отношений, уже не сводящихся лишь к торговле, а включающими практически все: от инвестиций до совместных заводов, от обмена умами до эксклюзивных проектов. Словно цветочная гирлянда, которая от сезона к сезону может пополняться новыми бутонами. Нужно лишь вовремя поливать грядки и тогда уж и не забывать снимать урожай.