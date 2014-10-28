Беларусь и Ирак подписали в Минске меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. Беларусь и Ирак расширяют сотрудничество. Меморандум о взаимопонимании подписали сегодня в Минске.

Планируется использовать современные белорусские технологии при выращивании пшеницы в регионе Курдистан. Стороны будут сотрудничать в продовольственной и животноводческой сферах.

Есть совместные проекты по сохранению дикой природы и национальных парков. В перспективе – подготовка в Беларуси специалистов для сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдулстар Маджид, министр сельского хозяйства и водных ресурсов регионального правительства Иракского Курдистана:

По части модернизации сельского хозяйства Беларусь является передовым государством и может поделиться с нами своим опытом. Мы договорились, что выделим 1000 га для ваших специалистов, которые организуют передовой сельскохозяйственный комплекс. Также мы рассматриваем вопрос импорта продукции животноводства. Ведутся переговоры по обучению наших студентов в белорусских сельскохозяйственных вузах.