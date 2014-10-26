Мэр Сочи: Деловые круги Минска и Беларуси заинтересованы в совместном бизнесе, и этот процесс идет

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает глава города Сочи Анатолий Пахомов.

У нас недавно прошел чемпионат мира по хоккею, у вас блистательно прошла Олимпиада. Конечно, к ней была построена громадная инфраструктура. Но всегда есть опасения, что построили много, первенство ушло. А вот инфраструктура останется востребованной (гостиницы, всевозможные центры)? Они востребованы сейчас?

Анатолий Пахомов, глава города Сочи (Российская Федерация):

Они востребованы. Дело в том, что многие заблуждаются, когда говорят: «А что они будут делать с этими объектами?» Надо сказать: когда мы проектировали, уже предусматривали, что будем делать после Олимпийских игр. И сегодня 42 отеля предоставляют услуги размещения круглый год. Мы действительно специализируемся на событийном туризме, потому что прошла Олимпиада, 1 млн туристов приехали к нам со всего мира. Совсем недавно закончились этапы Формулы-1, которые блестяще прошли. Сейчас мы готовимся к проведению всемирной конференции робототехники. И 17 тысяч иностранных туристов к нам приедут. У нас 7 ноября начинается чемпионат мира по шахматам. В мае 2015 года – авиагонки. Все лето у нас работает шоу Авербуха. Мы сохранили все свои культурные мероприятия.

Мы всю ту инфраструктуру полностью используем для того, чтобы проводить событийный туризм. И этот событийный туризм у нас только нарастает. Если взять календарный план, который у нас здесь представлен, то более 102 событий в год у нас происходят, в Сочи.

На ваш взгляд, как на Сочи повлияло проведение такого масштабного мирового спортивного первенства в плане инвестиций, в плане притока туристов?

Анатолий Пахомов:

Надо сказать, что инвестиции увеличиваются. У нас сегодня интерес к городу очень большой. И вы видите сами, что если бы не было интереса к городу, то, наверное, ни Формула-1 у нас не проводилась бы, наверное, чемпионат мира по футболу у нас не планировался бы. Наверное, не было бы и хоровых игр, и многих других мероприятий.

Есть у вас информация, как повлияло создание прямого рейса Минск – Сочи на развитие деловых контактов, бизнес-контактов?

Анатолий Пахомов:

Деловые круги Минска, деловые круги Республики Беларусь заинтересованы в совместном бизнесе. И этот процесс идет.

А каким может быть это сотрудничество, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе?

Анатолий Пахомов:

К примеру, скажу, что во время подготовки к Олимпийским играм уже в конце прошлого года мы купили у Минского автозавода 250 автобусов. Для города Сочи. Мы считаем, что таких деловых контактов много. Более того, вы знаете, что в Республике Беларусь, именно здесь, в Минске, есть представительство нашего региона, представительство Краснодарского края, которое как раз и работает над тем, чтобы устанавливать контакты между бизнесом Краснодарского края и бизнесом Республики Беларусь.

Россияне, по статистике, очень часто ездят в здравницы, то есть оздоровляться. Не только в Сочи (я насчет Сочи не знаю), но вот к нам тоже едет много, причем бронируют за несколько месяцев. Получается, мы здесь немножко конкурировать будем.

Анатолий Пахомов:

Знаете, ничего страшного в этом нет.

А кто для вас сегодня главные конкуренты? Какие мировые курорты?

Анатолий Пахомов:

Когда нам задают вопрос так, мы как на Олимпиаде: «Нас не догонишь!»

Россия и Запад сегодня ведут санкционную войну. Это как-то, по вашим ощущениям, отразилось на инвестиционном климате, на притоке туристов?

Анатолий Пахомов:

В Сочи я этого не заметил. Я же вам сказал, сколько мы международных событий проводим. Наоборот, интерес к Сочи очень велик, а это значит, что мы этих санкций не ощущаем.