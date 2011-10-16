Михадюк: После аварии на Фукусиме только две или три страны сказали, что будут пересматривать отношение к ядерной энергетике

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

Весенняя авария на Фукусиме, разумеется, подогрела интерес к вопросу ядерной энергетики. Та же Германия пытается сейчас сократить количество своих АЭС. На Ваш взгляд, что это — политический популизм? Это реально действенная программа? Но для меня непонятно, чем они это компенсируют — неужели у них столько альтернативных источников энергии. С другой стороны, некоторые страны заявляют о строительстве новых реакторов: тот же президент Казахстана Назарбаев заявил, что в ближайшее десятилетие в Казахстане будет построена новая АЭС.

Михаил Михадюк: Я был на конференции МАГАТЭ, когда обсуждались проблемы ядерной безопасности. и только две или три страны сказали, что они будут пересматривать своё отношение к ядерной энергетике, в том числе и Германия. Все выступающие — а это более 80 стран — подчеркнули, что ядерная энергетика — это энергетика XXI века. Просто надо посмотреть и ужесточить нормативы, модернизировать станции прошлых поколений. Кстати, Фукусима — это станция второго поколения по своим технологиям.

Можно сделать однозначный вывод, что ядерная энергетика и в этом столетии, и в следующем будет развиваться. Ей альтернативы сегодня нет.

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