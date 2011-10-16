Минэнергетики: Соглашение по кредиту на строительство белорусской АЭС находится в высокой степени готовности

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

На неделе подписано контрактное соглашение по строительству первой белорусской АЭС. Означает ли это фактический старт строительства атомной станции, о котором мы все говорим последний месяц?

Михаил Михадюк: Да, подписание контрактного соглашения является уже отправной точкой для реализации проекта. В соответствии с этим контрактным соглашением мы уже можем приступить к проектированию станции и по мере разработки проектной документации выполнять работы по АЭС.

Возможно, это коммерческая, но всё же приоткройте завесу: цена вопроса и возможное предоставление кредита российской стороной. На какой стадии сейчас переговоры?

Михаил Михадюк: Что касается стоимости проекта, то при ёё формировании мы базировались на стоимости Балтийской АЭС, которая является аналогом нашей станции. При подготовке контрактного соглашения, мы договорились с российской стороной о том, что наша станция будет строиться на тех же принципах ценообразования, как и те станции, которые строятся в Российской Федерации российской стороной.

По поводу кредита. Такое соглашение в настоящее время готовится и находится в высокой степени готовности. Надеемся, что эти процедуры пройдут быстро, и оно будет подписано, что позволит уже обеспечить финансирование работ.

На неделе также заявлено о фактическом начале строительства Висагинской атомной станции, в работе Балтийская. Пройдёт, наверное, лет десять, и в нашем небольшом регионе придётся, наверное, очень жёстко конкурировать на этом сегменте рынка. Каковы наши конкурентные преимущества, и как Вы оцениваете наших будущих партнёров и коллег, или как их можно назвать?

Михаил Михадюк: Конечно же, в этом регионе будет избыток электроэнергии. Что касается нашей электростанции, то она будет работать в базовом диспетчерском графике нагрузок Республики Беларусь. Потому что эта станция экономична и позволит нам снизить себестоимость производства электрической энергии в республике в целом.

Что касается реализации электроэнергии на экспорт, то этот микс белорусской энергии при его избытке и конкурентоспособности на внешнем рынке мы будем пытаться продвинуть. Ну а цена, которая сформируется на внешних рынках и покажет, кто конкурентоспособнее.

На неделе в стране начался отопительный сезон. Пока придётся жить без собственной АЭС. Насколько у вас всё готово? Насколько эта зимовка будет комфортной для белорусов?

Михаил Михадюк: Надо сказать, что практически во всех городах и населённых пунктах началась подача тепла, местные власти приняли решение. Мы как энергетики подготовили своё хозяйство в межотопительный период к несению зимних нагрузок, заменили около 100 километров тепловых сетей, провели ремонты основного оборудования, электрических сетей. К зимнему отопительному сезону мы готовы.

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