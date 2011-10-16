Впору говорить не «Купляйце белорусское», а «Создавайте белорусское». Почему не отдать эту нишу малому и среднему бизнесу?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Если бы хотя бы половину импорта бытовой химии, стройматериалов и инструмента, а также продукцию легпрома можно было заместить, мы бы имели около 500 миллионов долларов улучшения по торговому сальдо.

За последние годы у импорта удалось отвоевать всего 12%. У Беларуси своя сельхозтехника, свой общественный транспорт, медпрепараты, продукты питания и многое другое. Но вместе с тем, страна Бульбаша, кроме чая, кофе, бананов, подсела на ту же южноафриканскую картошку и польские яблоки. Это миллионы долларов. А что с нашими?

Президент постоянно критикует правительство за слабую работу по импортозамещению. Кабинету министров ничего не остается, как в очередной раз воевать с импортом новыми методами. Михаил Мясникович:

Мы должны выйти по внешней торговле товарами и услугами в 2012 году на положительное сальдо в размере 1,8 миллиардов американских долларов. Чтобы это не выглядело каким-то прожектерством, надо очень серьезно посмотреть на структуру нашей экономики.



На сей раз ставка на экспорт. На эффективное, а не на поголовное, импортозамещение. Но здесь другой нюанс. Насколько белорусские товары конкурентоспособны на внешних рынках. Георгий Гриц, заместитель председателя белорусской научно-промышленной ассоциации по информационной и инвестиционной политике:

Тут сразу возникает качество продукции, потому что просто по ценовым факторам выйти на внешний рынок с конкурентоспособностью уже невозможно. Как следствие возникают следующие проблемы: быть конкурентоспособным везде, где имеется наша продукция, невозможно. Надо определить приоритеты.

То, что не в силах Правительства, отчасти получилось у Валентины Корсаковой. Уже несколько лет она и ее родные, насколько это возможно, игнорируют импорт. Валентина это называет миниимпортозамещением. Валентина Корсакова:

У меня все белорусское: и бытовая техника, и одежда, и белье, и посуда. Мне очень все нравится.

Но, оказывается, дело это хлопотное. Вот секция детской обуви. Да, наша белорусская. Но самых «ходовых» размеров чаще нет, чем есть. Производитель не реагирует на спрос. А у родителей нет выхода, как идти к полкам напротив, импортным сапогам и сандалиям. Татьяна Бельская, заведующая секцией детской обуви столичного универмага:

В данный момент немного ощущается нехватка товаров отечественного производства. И есть заменяемый товар российского производства, а также китайского.

Этажом ниже – посуда. Наши тарелки круглые, а спросом пользуются импортные, потому как квадратные и треугольные. А если кружка с ярким дизайном, то обязательно китайская или российская. Такая быстрее покидает полку нежели белорусская. Но к большему огорчению женщин, нет белорусской посуды для микроволновок. Кастрюли все российские, а где наши белорусские?

На этот вопрос продавцы устали отвечать. В стране не осталось ни одного производителя кастрюль, а потребность — 500 тыс. штук в год. Свободные места экстренно занимают кастрюли из Сербии, Украины, России. Сопутствующий товар — зубочистки. Наряду с китайскими теперь есть и белорусские. Но вот парадокс – цена. Белорусские зубочистки, получается, девять тысяч, а китайские — три тысячи. У торговли накопилось немало предложений производителям. Приходится тратить валюту на мелочи. Китайские шурупы и расчески, немецкий ламинат и даже российский клей. Белорусского нет, хотя есть химические заводы. В отделе канцелярских товаров из белорусского разве что тетради, пластилин и туалетная бумага.

Галина Аблажей, заведующая секцией канцелярских товаров столичного универмага:

Ручек вообще наша промышленность не выпускает, никаких цветных карандашей, не выпускаются у нас фломастеры.

Сейчас, когда иностранные товары прибавили в цене и их стало завозить не выгодно, казалось бы, шанс развернуться на полках отечественному. Но впору говорить не «Купляйце белорусское», а «Создавайте белорусское». Почему не отдать эту нишу малому и среднему бизнесу? Он готов подключиться к импортозамещению. Осталось согласовать позиции. Александр Калинин, председатель белорусского союза предпринимателей:

На уровне малого предприятия не видны объемы, которые ввозятся в страну. Здесь важна позиция того же министерства торговли, чтобы информировать об объемах торговли, определенных позициях товаров, потому что производить имеет смысл только то, что требуется в больших количествах.

Но сегодня не только бизнес научился считать деньги. Вот небольшое производство Института биоорганической физики Академии наук. Откроется в конце месяца и займется выпуском противоопухолевых препаратов нового поколения, а главное - субстанции, которые за валюту закупали в Индии и Китае. Тем самым уменьшится доля импортных компонентов в таблетке, а значит и цена. Рынок Беларуси небольшой, завод открывается с прицелом на СНГ. Елена Калиниченко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Стоимость импортных составляющих, допустим, таблетки, достигает сейчас 70%. Но если использовать отечественную субстанцию, то она снизится где-то до 40%. В чем смысл современного производства: на одном оборудовании необходимо производить 2-3 субстанции