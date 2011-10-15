После объединения основной и дополнительной сессии 20 октября экспортеры увеличат предложение валюты

Об этом в эфире СТВ сообщил Тарас Надольный, заместитель председателя управления Нацбанка Беларуси.

Тарас Надольный, заместитель председателя управления Нацбанка Беларуси:

Курс доллара сегодня отклонился от значения 14 сентября на 4% с небольшим. Это нормальные колебания. Для мирового рынка резервных валют тоже характерны колебания – они доходят до 10 – 12%, иногда – до 15%. Поэтому ничего здесь страшного нет. С такой же уверенностью курс может развернуться и обратно.

После объединения основной и дополнительной сессии – возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет продиктовано экспортерами, которые пока придерживают валюту.