Прямой эфир

После объединения основной и дополнительной сессии 20 октября экспортеры увеличат предложение валюты

15 октября 2011 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом в эфире СТВ сообщил Тарас Надольный, заместитель председателя управления Нацбанка Беларуси.

Тарас Надольный, заместитель председателя управления Нацбанка Беларуси:
Курс доллара сегодня отклонился от значения 14 сентября на 4% с небольшим. Это нормальные колебания. Для мирового рынка резервных валют тоже характерны колебания – они доходят до 10 – 12%, иногда – до 15%. Поэтому ничего здесь страшного нет. С такой же уверенностью курс может развернуться и обратно.
После объединения основной и дополнительной сессии – возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет продиктовано экспортерами, которые пока придерживают валюту.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
15 октября 2011 17:32

Румас: Уровень инфляции в следующем году не должен превысить 19%

15 октября 2011 17:25

Страны «арабской весны» потеряли из-за беспорядков 55 млрд долларов США, там, где беспорядки удалось пресечь – наоборот, заработали

15 октября 2011 14:40

Вице-премьер Беларуси: Ни в коей мере сегодня государство не будет административно вмешиваться в курсообразование, устанавливая курс на каком-то уровне