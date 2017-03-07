Межправительственный совет ЕАЭС в Бишкеке: экспорт в третьи страны и более 10 подписанных документов

Новости Беларуси. Старт свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, развитие экспорта на рынки третьих стран и другие вопросы в рамках Евразийского союза. 7 марта в Бишкеке прошло заседание Межправительственного совета. Затронули и проблемные моменты. Так, к примеру, шероховатости в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС.

Всего на встрече в Бишкеке подписали более 10 документов. Немало говорили о том, как развивать экспорт на рынки третьих стран. Это во время встречи не раз подчеркивал премьер-министр страны-председателя Кыргызстана. Ведь это рост торговых потоков. Тем более для торговли внутри союза уже созданы все условия.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень успешные есть сервисы, которые обеспечивают движение товаров по всему миру. Платежные системы, которые работают по всему миру. Сегодня нет границ. Поэтому мы должны и наши системы внутренние, экономические, производственные, прочие сразу же формировать как конкурентоспособные на мировом уровне.

Но это далеко не все. Какие результаты проведения торговых переговоров? Или, к примеру, у каких сфер экономики наибольший интеграционный потенциал? Одной из главных была и остается тема развития АПК. Сотрудничать могут как крупные сельхозпредприятия, так и фермеры.

Сергей Михайлович:

Даже не думали, что мы кролиководством будем заниматься, а потом втянулись в это дело.

Сергей Михайлович – один из тех, кто знает толк и в фермерстве, и в торговле. В хозяйстве и павлины, и коровы, и кролики. Кстати, именно они – главный продукт. Экспортный. И это перспектива. В том числе для ЕАЭС.

Когда-то все начиналось с пяти кроликов. Сегодня в семье примерно 500 самок и 60 самцов. Причем самых разных пород. Это одно из самых больших хозяйств в республике.

В ЕАЭС таким разнообразием похвастаться могут едва ли. В России последние годы растет спрос на мясо кролика. Правда, ключевой вопрос соседней страны – воссоздание собственных кроличьих пород. Справиться с «запоздалым стартом» развития этой отрасли в России готовы помочь белорусские фермеры.

Наши соседи кроликами уже интересовались, – признается Сергей Михайлович. Впрочем, приезжали гости не только из ЕАЭС. Даже арабские шейхи едут за такой белорусской экзотикой.

И это лишь одна из перспектив сотрудничества в сфере АПК для стран ЕАЭС. В целом сделано немало. Запущен единый рынок лекарственных средств, расширяются внешнеэкономические связи. Тем не менее остаются и проблемные моменты. Как раз они-то и столкнут взгляды двух премьеров. Мнение российской стороны: никаких подсчетов цен на газ у стран, входящих в ЕАЭС, быть не должно. Но ведь нефтегазовый вопрос влияет на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках всего союза.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей. В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течение более чем 2,5 лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны, а это прямые потери бюджета. Мы зависим от экспорта и свободы транзита товаров, для нас и для других партнеров по союзу это весьма чувствительный вопрос.

Стороны договорились и встретиться вновь. Следующее заседание Межправсовета Евразийского экономического союза пройдет в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.