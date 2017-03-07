Новости экономики за 07.03.2017

Новости Беларуси. Золотой запас страны впервые за два года превысил 5 миллиардов долларов. В планах регулятора – рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 миллионов долларов за год. Какой «плюс» в цифровом выражении зафиксирован уже сегодня, расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» СТРАНЫ

За 2 с небольшим месяца удалось достичь практически пятой части суммы, которую назвали. Так, с начала года прирост составил более 90 миллионов долларов. Пополнили национальный резерв средства от продажи облигаций и покупки иностранной валюты на торгах биржи. Влияние оказали также экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

В чем положительный сигнал для Беларуси? Если торговый баланс сбалансирован, то, безусловно, это значит, что сложившийся в настоящий момент валютный курс соответствует рыночным условиям, является рыночным, является актуальным. И, соответственно, можно ожидать стабильности именно на валютном рынке.

Излишки от продажи валюты населением выкупает Нацбанк, что тоже сказывается на росте золотовалютных резервов. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Доллар снизился незначительно. Курс на завтра – 1 рубль 90 копеек. Евро уступил чуть меньше копейки. Завтра по Нацбанку – 2 рубля 1 копейка. За 100 российских дают 3 рубля 27 копеек белорусских.

СКОРО КАНИКУЛЫ

1,5 миллиона рублей выделено из республиканского бюджета на весеннее оздоровление белорусских школьников. За шесть дней каникул в лагерях дневного пребывания смогут отдохнуть почти 65,5 тысяч учеников. Более полумиллиона белорусских рублей выделят на подготовку детских оздоровительных лагерей к предстоящему летнему сезону. Всего из республиканского бюджета на проведение летней оздоровительной кампании выделят около 38 миллионов. Большая часть этих средств пойдет на удешевление стоимости путевок.

РЫБАЛКА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Рыбалка в Беларуси стала доступней. В этом сезоне приобрести путевки в нацпарк «Браславские озера» стало проще. Впервые купить необходимое разрешение можно в интернете, а оплатить – через мобильный банкинг. Всего доступно 18 видов путевок: сроком от одного дня до годового абонемента. На обычный лов, рыбалку с крючками и даже подводную охоту. Нужно зарегистрироваться в системе и оплатить, бланк распечатать, чтобы по первому требованию предъявить сотрудникам инспекции. С 1 марта по 15 апреля в Беларуси действует запрет на лов щуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.