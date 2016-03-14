Международный день финансов детей и молодежи: школьники станут финансово грамотными

Новости Беларуси. 14 марта звон «биржевого» колокола дал старт не только очередным торгам, но и неделе финансовой грамотности в Беларуси, которую приурочили к Международному дню финансов детей и молодежи. Наша страна участвует в «Глобальной неделе денег» в пятый раз.

По традиции в этот день главными гостями Белорусской валютно-торговой биржи становятся школьники. Ребята пробуют свои силы в роли игроков валютного рынка, правда, в учебной программе. Постигают секреты финансовой грамотности в игровой форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Дети ходят в школу за новыми знаниями, они изучают множество предметов: математику, историю, литературу. И единственный предмет, который они не изучают, но который очень важен для каждого из нас и для каждого ребенка, - это финансовая грамотность. Потому что с деньгами мы обращаемся каждый день. Мы на протяжении жизни решаем важные финансовые вопросы: берем кредит, ложим деньги в депозит, решаем, что купить, что выгоднее для нас. И вот эти финансовые знания помогают ребенку, а потом уже взрослому человеку просто быть успешным по жизни.