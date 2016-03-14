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Юрлица смогут покупать и продавать иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже

14 марта 2016 10:36
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Новости Беларуси. Юридические лица смогут подавать заявки на покупку и продажу иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.  Зелёный свет для непрофессиональных участников торгов загорится  с 21 марта.

Также в планах привлечь к формированию курсов и физических игроков. Это направление остается перспективным и, по мнению экспертов, регламентирующие документы могут появиться уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
Непрофессиональные участники валютного рынка могут по своим заявкам покупать и продавать валюту. Это позволит расширить спрос и предложение валюты на валютном рынке. И по нашему мнению, возможно, стабилизировать валютный курс.

# Экономика # Валюта # Андрей Аухименя

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