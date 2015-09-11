Международная выставка-ярмарка «Еврорегион-Неман» открылась в Гродно

Новости Беларуси. Представители более сотни компаний из Беларуси, России, Польши, Литвы и Китая собрались 11 сентября в Гродно. Здесь проходит международная выставка-ярмарка «Еврорегион-Неман».

Экономический форум позволит гостям познакомится с потенциалом Гродненской области. Причем ограничений по сферам деятельности здесь не существует.

Свою продукцию демонстрируют и промышленные, и пищевые предприятия, компании, работающие в сфере услуг. В их распоряжении более полутора тысяч квадратных метров выставочных площадей. Итогом такой насыщенной двухдневной работы, уверены организаторы, должно стать подписание выгодных контрактов и создание совместных предприятий.

Анатолий Великин, заместитель председателя правления Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь:

Каждый год становится все больше и больше популярна эта выставка, этот международный форум, поэтому надеемся, что и в этом году мы встретим новых партнеров.

Денис Герасимов, заместитель директора холдинговой компании:

Площадка «Еврорегион», безусловно, очень интересна для завязывания новых бизнес-контактов. Мы белорусская компания, которая производит продукты для животноводства, а именно для молочного животноводства. И учитывая то, что на этой площадке достаточно международных гостей, представителей разных стран, это еще одна возможность заявить о себе не только в Беларуси, но и на европейской арене в том числе.