В октябре Беларусь впервые примет Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии

Новости Беларуси. Беларусь впервые примет Генеральную ассамблею Международной электротехнической комиссии. Ведущие эксперты одной из старейших неправительственных организаций мира соберутся в Минске в октябре.

Они диктуют стандарты во всех сферах, касающихся технического прогресса: электротехника, электроника, коммуникационные технологии, зеленая энергетика, энергоэффективность – в мировой торговле их доля составляет около 20% оборота.

По традиции Генеральные ассамблеи МЭК проводятся в статусных странах с развитой высокотехнологичной промышленностью, а также в перспективных регионах. А Беларусь как раз намерена стать одним из ведущих государств мира в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Для Беларуси самым главным является активизация участия нашей промышленности во всех мероприятиях, которые проводит МЭК. Если промышленность проснется и начнет смотреть, что делается за пределами нашей страны, что прописывается в международных стандартах, и начнет осваивать продукцию с этими требованиями, мы будем идти в ногу, будем впереди, мы будем конкурентоспособны.