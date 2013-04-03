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«МАЗ» подписал контракт на поставку в Индонезию 50 самосвалов с правым расположением руля

03 апреля 2013 06:03
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Новости Беларуси. «Минский автомобильный завод» подписал контракт на поставку в Индонезию 50 самосвалов с правым расположением руля. Неделей ранее две такие машины уже отправились в юго-восточное государство, где сейчас проходят испытания.

Помимо Индонезии «Минский автозавод» намерен в ближайшее время отправить не менее 100 единиц техники в ЮАР, столько же машин в 2013 году прибудет в еще одно африканское государство – Гану. В ближайших планах «МАЗа» – открытие новых сборочных производств в Азербайджане, России, Украине, Вьетнаме, Иране, Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия

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