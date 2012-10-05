Массовый мор рыбы на водоеме под Витебском, рыбаки обходят это место, обвиняют птицефабрику

Новости Беларуси. Недалеко от поселка Верховье экологи насчитали около трех тысяч особей мертвой рыбы. Вред окружающей среде оценивается более чем в 130 миллионов рублей. По предварительным данным, источником загрязнения могли стать отходы с Витебской птицефабрики. Однако взятые пробы воды пока эту версию не подтверждают.

На этом водоеме сегодня ни одного рыбака. Местные жители обходят его стороной не просто так. Говорят, ловить здесь нечего: не только рыбы не стало, но и вода теперь грязная. Искусственное водохранилище превратилось в «мертвое море». Некогда излюбленное место для рыбалки теперь буквально завалено погибшей рыбой. Экологи насчитали около 2 тысяч семисот особей. Старожилы грешат на отходы с местной птицефабрики.

Петр Садовников, житель деревни Верховье:

Здесь была вода, пили с этого карьера, когда я начинал птицефабрику строить. Здесь рыбачили, где ключи, чистейшая вода.

Аналогичное предположение выдвинула инспекция охраны растительного и животного мира. Ее специалисты пока разбираются в причинах бедствия и от комментариев воздерживаются. Но на своем официальном сайте первую версию опубликовали. «Предположительно, гибель рыбы произошла в результате залпового сброса сточных вод из очистных сооружений ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». По предварительным расчетам, вред, причиненный окружающей среде вред составил 133,6 млн.руб.»

Птицефабрика – единственное промышленное предприятие в округе. Очистные сооружения как раз на ручье, который впадает в водоем, а тот в свою очередь в одну из крупнейших белорусских рек - Западную Двину. Эксперты дважды брали пробы. Но установленные мизерные превышения вряд ли могли вызвать мор рыбы.

Татьяна Брилевская, начальник отдела Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В первый день отбора проб на выпуске из очистных сооружений превышений не установлено. Единственное, незначительные превышения АПК, азот и фосфорфосфатов в ручье, куда сбрасываются воды с очистных сооружений. При втором отборе проб были установлены превышения, как на выпуске из очистных сооружений, так и в районе расположения в поверхностных водах этого ручья.

Представители птицефабрики тем временем пытаются смыть пятно с репутации. Отправили письмо экологам с просьбой «срочно» снова выехать на место происшествия. Пока проводят собственное расследование. Лично прошли по следам загрязнений. И ниже очистных сооружений птицефабрики напали на возможный след. По стокам от этого склада минеральных удобрений местного райагросервиса в ручей могла попасть половина таблицы Менделеева.

Галина Шадурская, ведущий инженер-эколог Витебской бройлерной птицефабрики:

Мы пытаемся защитить свою организацию. У нас очистные сооружения, станция флотации перед очистными сооружениями, мы проводим внутренний мониторинг, нас контролирует облкомитет, районная инспекция. Обидно, когда все бочки валятся без всякого расследования. Массовый мор почти там у истока, не у нас же на фабрике.

Виновников экологического бедствия на чистую воду выведет следствие. Материалы дела направлены в районную прокуратуру.