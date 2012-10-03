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В Минске сняли с очереди около 9 тысяч человек, проверки очередей продолжатся до апреля

03 октября 2012 14:31
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Новости Беларуси. Из списков исключают тех, кто нечестным путем пытается воспользоваться господдержкой при строительстве жилья. Уже проверено около четверти очередников. И до апреля, согласно поручению президента, эту работу планируется завершить.

По данным на сентябрь, в очереди нуждающихся находятся около 270 тысяч человек.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
С очереди снято в рамках новых действующих нормативов 8 800 человек. Они не прошли сверку. Работа продолжается.
Сейчас идет речь не только о наличии недвижимости на территории Минска, но и наличии недвижимости на территории Минского района.

Александр Лукашенко (в интервью 21 сентября):
Что получается, каждый год увеличиваются очереди. Строим, строим миллионы квадратных метров, а тут опять разбосячились. Начали там, развелись, одна или один осталась в квартире, второй идет, становится в очередь, но как жили, так и живут вместе. Но государство уже им оказало услугу. Государство помогло им построить, в том числе и по льготам. Вот таких людей надо отсеять. Государство – это не отдел социального обеспечения, что мы каждый год, кто пришел – тому и дали.
Речь шла о том, что если ты уже получил один раз помощь от государства, это немалая помощь, все, ты уже там не выдумывай и не приходи. Такие просто будут наказываться, вплоть до того, что мы будем изымать квартиры.
Поэтому я и поручил до 2 апреля эту очередь проверить, методы мы знаем, утрясти эту очередь окончательно и посмотреть, кому надо помочь. Это не сложно учесть.

# Экономика # Государственная политика

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