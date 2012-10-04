Белорусско-швейцарский завод построят в Фаниполе Минской области

Новости Беларуси. В стране появится новое промышленное предприятие, которое объединит потенциал двух крупнейших в мире производителей. Сегодня на площадке заложили капсулу в фундамент.

Построить объект планируют за год. Здесь будут производить железнодорожный и городской электротранспорт, появится 200 рабочих мест. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний, так и на рынки государств - участников СНГ. А первая выйдет в 2014-м году.

«Штадлер»- Минск будет производить трамваи, троллейбусы, поезда и сварные конструкции. Высокотехнологичный транспорт появится не только на белорусских дорогах.

Петер Шпулер, директор швейцарской компании (Штадлер рейл):

Белорусы и швейцарцы очень похожи по менталитету. Мы успели познакомиться с вашим народом, и уже знаем, что если обещание дано, значит, оно обязательно будет исполнено. В лице «Белкоммунмаша» мы нашли солидного партнера. Здесь высокие технологические стандарты, хороший уровень образования. Кроме того, благодаря заводу в Беларуси мы планируем расширить рынок сбыта. А том числе за счет России и Казахстана. Так что у белорусско-швейцарского сотрудничества большое будущее.

Строительство пройдет в несколько этапов. Постепенно будут ставить новые задачи и наращивать мощности завода. С 2014 по 2016 планируется производство 30 поездов, 100 трамваев и 500 троллейбусов. Объем инвестиций в проект — около 50 млн. евро.

Швейцарская компания - не новичок на нашем рынке. Ранее она поставила в Беларусь 10 региональных электропоездов, которые получили хорошие отзывы. Большую часть следующих произведут в Беларуси. Поезда должны поступить в эксплуатацию до чемпионата мира по хоккею.

Перед Беларусью стоит задача не менее 65% промышленной продукции экспортировать.

Михаил Мясникович, премьер-министр:

Мы должны действительно серьезно подумать о новой структуре нашей экономики по приросту новыми предприятиями. На традиционных предприятиях мы такие объемы экспорта и стабильного сальдо, бездефицитного бюджета не сможем обеспечить. Это хорошие предприятия, но они работают в условиях сильной конкуренции. Поэтому ставится задача прирастать новыми предприятиями.