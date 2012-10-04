Александр Лукашенко: К 2015 году экономически будет одно государство – Евразийский союз

Новости Беларуси. С устранением торговых барьеров экономика стран ЕЭП начинает работать, как в одном государстве. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Зрительская аудитория канала - более 60 миллионов человек. Соучредители - страны СНГ. Вещание охватывает зону от Атлантики до Тихого океана. В канун 20-летнего юбилея журналисты попросили белорусского лидера высказать свое мнение по ряду актуальных политических и экономических вопросов. В частности, их интересовала тема интеграционных процессов в рамках Союзного государства, Таможенного союза, Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Барьеров нет. Субъекты хозяйствования могут свободно торговать на этом пространстве, появилась свобода для бизнеса, предприятий, ИП. То есть, экономика начинает работать, как в одном государстве. Согласитесь, это дорогого стоит. Все ведь – от экономики. И это Беларусь получила, как и Россия и Казахстан. Здесь нельзя говорить о преимуществах только Беларуси. Но наша экономика более экспортоориентированная. Вы знаете, какие у нас товары – это не нефть и газ. Поэтому для этой экономики очень важно отсутствие всяких барьеров. Мы по этому пути идем очень быстро. К 2015 году, если мы добьемся реализации наших договоренностей по созданию Евразийского союза, вообще экономически будет одно государство. Экономически. Не будет никаких препон, я думаю, и никакой разницы между Беларусью, Россией, Казахстаном быть не должно, в противном случае не будет этого союза.

В центре внимания была и тема ВТО, возможного нового витка финансово-экономического кризиса в мире, переговоры вокруг потенциальной сделки по слиянию МАЗа и КАМАЗа, вопросы большой геополитики. Журналисты поинтересовались мнением Александра Лукашенко по поводу главной заслуги 20-летнего существования СНГ.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, заслуга состоит в том, что мы после распада СССР, не разбежавшись, на этой большой площадке поняли, в каком мире мы живем и что нам делать дальше. Недолгий процесс барахтанья в СНГ вылился в определенное размежевание или был бег с разной скоростью.

СНГ явилось фундаментом, на котором впоследствии на постсоветском пространстве были созданы все интеграционные структуры более тесного характера.

Если Минск в следующем году станет местом проведения саммита СНГ, то белорусский лидер будет инициировать возвращение Грузии в Содружество. Об этом Александр Лукашенко заявил, говоря, в частности, о результатах недавно прошедших парламентских выборах в Грузии.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, что в следующем году саммит СНГ, скорее всего, соберется в Минске. Минск – это святое место для СНГ после развала СССР. Поэтому я всячески буду инициировать, это уже моя будет функция, возвращение Грузии в СНГ. Это небольшая нагрузка для грузинских политиков. Я убежден, если бы даже Саакашвили остался - партия его победила (уточняет – ред.): он ведь пока никуда не исчез, он пока Президент – если бы его партия победила, я убежден, что Михаил Саакашвили был бы членом Содружества Независимых Государств в будущем году. Убежден! И в этом направлении Беларусь будет работать. Мы не должны потерять Грузию.

Интервью длилось около часа. Глава государства в общей сложности ответил на 14 вопросов.

К слову, Москва и Минск будут выполнять по 5 ежедневных рейсов на линии. Об этом договорились авиакомпании России и Беларуси по итогам переговоров в Москве, на которых обсуждалось зимнее расписание. Специалисты также решили продолжить работу по либерализации воздушного сообщения, в том числе в рамках единого экономического пространства. В ближайшее время пройдет трехсторонняя встреча экспертов России, Казахстана и Беларуси.