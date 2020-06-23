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МАРТ объяснил, какие меры безопасности должны соблюдать работники торговли

23 июня 2020 15:13
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения к рекомендациям для продавцов по минимизации рисков COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сообщение содержит уточнения от различных ведомств по поводу использования и утилизации средств защиты, а также допуска к работе сотрудников. В частности, защитные маски надо менять каждые два часа, а если они увлажнились, то раньше. С такой же периодичности нужно менять и перчатки, при этом руки необходимо обрабатывать антисептиком.

МАРТ объяснил, какие меры безопасности должны соблюдать работники торговли-1

Наниматель обязан отстранить от работы сотрудника с явно выраженными признаками респираторного заболевания. При выявлении в коллективе случаев инфекции коронавируса необходимо выполнить дополнительные мероприятия.

Работники всех торговых точек теперь обязаны иметь средства индивидуальной защиты и антисептики, а расстояние между покупателями в магазинах должно быть не менее метра.

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# Коронавирус # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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