МАРТ объяснил, какие меры безопасности должны соблюдать работники торговли

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения к рекомендациям для продавцов по минимизации рисков COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение содержит уточнения от различных ведомств по поводу использования и утилизации средств защиты, а также допуска к работе сотрудников. В частности, защитные маски надо менять каждые два часа, а если они увлажнились, то раньше. С такой же периодичности нужно менять и перчатки, при этом руки необходимо обрабатывать антисептиком.