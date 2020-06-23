Новости экономики за 23.06.2020

Более 250 миллионов рублей на совершенствование высшей школы. Министерство образования и Международный банк реконструкции и развития в онлайн-формате подписали соглашение о крупном займе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На какие цели Всемирный банк выделяет крупный заем нашему Министерству образования и какие меры безопасности должны соблюдать работники магазинов и других организаций торговли.

Средства пойдут в том числе на создание современной учебно-образовательной среды в вузах, внедрение инновационных подходов, технологий обучения и преподавания, а также на преобразования в сфере управления и обеспечения качества образования. В рамках реализации соглашения планируется создание крупного учебно-исследовательского центра и модернизация более 60 лабораторий.

МАРТ объяснил, какие меры безопасности должны соблюдать работники торговли

Часть денег пойдет на капитальный ремонт отдельных учебных корпусов с созданием необходимой инфраструктуры и повышением их энергоэффективности. Программа коснется 18 высших учебных заведений, 10 из которых – региональные.

НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ С НАЧАЛА ГОДА ПРОДАНО МОЛОКА В 2,7 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД

Молоко стремительно вошло в список хитов продаж на универсальной товарной бирже. В 2020 году уже реализована 41 тысяча тонн на общую сумму 38 миллионов рублей. И в натуральном, и в стоимостном выражении это почти в три раза больше, чем за весь 2019 год.

По мнению специалистов, такая динамика стала возможна благодаря увеличению количества продавцов и увеличения доли биржи в общем объёме закупок.