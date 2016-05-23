Малый и средний бизнес: обеспечить благоприятную почву для работы обещают в Минэкономики

Новости Беларуси. В каких условиях будет работать малый и средний бизнес? Стратегию до 2030-го года разрабатывает министерство экономики.

В ряду экспертов — представители различных министерств, ведомств, бизнес-сообществ и Международной финансовой корпорации в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства должна обеспечить благоприятную почву для ведения бизнеса — отмечают чиновники.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Она будет включать в себя такую общую триаду: это базовые условия, то есть, условия по совершенствованию деловой среды. Второе - это приоритеты развития бизнеса. И, конечно же, данные на верхнем уровне - конкретные методы, точечная поддержка предпринимательства