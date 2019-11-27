Максим Ермолович: «Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики»

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики, потому что часть из них выходит на успешную работу без такой государственной поддержки. По части мы принимаем решения, реструктурируя их обязательства, изменяя форму управления этими предприятиями, переориентируя их. То есть достаточно большая работа ведется с тем, чтобы обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства. И это, как результат, приводит к снижению нагрузки на бюджет по поддержке этих предприятий.