В Барановичах осудили мошенницу, которая пыталась завладеть квартирой 85-летней жительницы города

История с продолжением. В Барановичах осудили мошенницу, которая пыталась незаконно завладеть квартирой 85-летней жительницы города, а также всеми ее пенсионными накоплениями. Вовремя вмешался прокурор, который признал сделку незаконной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Псевдозабота о пожилой женщине превратилась в настоящий детектив. Незаконная продажа квартиры в Минске, стоимость которой занизили в шесть раз, а вместо обещанных денег и поддержки пожилая женщина получила пустой пенсионный счет и одиночество. В ситуацию вмешались социальные службы, волонтеры и прокуратура. В Барановичском суде вынесли приговор 66-летней мошеннице, которая, согласно материалам уголовного дела, под предлогом ухода за потерпевшей и помощи ей, намеревалась получать вознаграждение. Но вместо этого решила сразу завладеть всем имуществом.

Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора:

Завладела денежными средствами потерпевшей и недвижимым имуществом, а именно квартирой, которая расположена в городе Минске, которая обратила в свою собственность и использовала для личных целей, причинив тем самым потерпевший ущерб на общую сумму 112 445 рублей, что является особо крупным размером. В судебном заседании обвиняемую вину не признала. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных суду доказательств, личности обвиняемой суд Барановичского района и города Барановичи постановил обвинительный приговор.

На основании уголовного кодекса назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года плюс штраф в размере 12 600 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также с обвиняемой в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.