США назначили дату окончания войны с Ираном – СМИ

США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. Об этом сообщили израильские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в руководстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор такой даты позволит Трампу приехать в Израиль в День независимости, который отмечается в 20-х числах апреля, чтобы получить там государственную премию еврейского государства. Накануне Президент США заявил, что приказал приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, утверждая, что за последние дни Вашингтон и Тегеран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, которые продолжат в течение этой недели.

Дональд Трамп, президент США:

У нас были очень-очень плодотворные переговоры, посмотрим, к чему они приведут. У нас есть основные точки соприкосновения, я бы сказал, почти все. Они прошли, я бы сказал, идеально. Если представители Ирана доведут дело до конца, это положит конец этой проблеме, этому конфликту.