Лукашенко поручил разобраться с политикой иностранных банков в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. На встрече обсуждался широкий круг вопросов: от работы экономики с начала года до конкретных поручений в сельском хозяйстве, промышленном производстве и дорожном строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотелось бы услышать об итогах, но главное – даже, наверное, не итоги, а проекция на итоги этого года: что мы будем иметь и настораживающие факторы в этой связи.

Меня также интересует, как выполняется мое поручение по проблемным предприятиям. У нас их немало. Я не скажу, что это катастрофа и что это крупные предприятия, но есть пара-тройка средних предприятий, есть мелкие. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что там работают люди, и, как я вижу, на некоторых предприятиях и «пятая колонна» начинает подрабатывать, подбухторивать людей, звать на улицы и так далее. Слава Богу, что у нас люди разумные. Но, тем не менее, мы не должны давать подобные поводы и превращать предприятия в объект некой политической борьбы, как это творится у наших соседей.

Еще одна проблема, и я обращал Ваше внимание и внимание Ермаковой, – деятельность иностранных банков. Меня все больше в последнее время настораживает факт (у меня достаточно информации по этим фактам), когда иностранные предприятия, чтобы привлечь туда наши крупные предприятия, которые в основном привозят в страну валюту, начинают их задабривать, а порой и угрожать: «Кредит не получите». Или задабривать: «Мы вам дадим кредит дешевле, чем белорусские банки. Но ваши все расчетные счета должны быть в нашем банке. То есть вся валюта должна поступать только в наш иностранный банк и ни в коем случае ваших счетов не должно быть в белорусских банках». Идет давление на предприятия, крупные предприятия. Это недопустимо.

По Столинскому району. Вы уже в Правительстве этот вопрос, насколько мне известно, обсуждали. Я побывал снова в этих Ольшанах, Давид-Городке. Там все в теплицах, люди ночуют там, печками отапливают эти теплицы, получают урожай. Кто огурцы, кто помидоры и так далее. Почему мы отдали бандитам этих людей? Это даже не коммерсанты из России приезжают, это не бизнесмены, это бандиты приезжают, за бесценок забирают продукцию и перепродают втридорога в России или даже в Беларуси. Почему мы не можем забрать эту продукцию? Таким образом оставив деньги у людей или же, если и перепродадим, то в бюджете оставив эти деньги. Неужели это такая проблема?

Там же все организовано – приезжай, оценивай эти огурцы, забирай и реализовывай. Тем более люди готовы договариваться. С Минском, допустим. Поручено Ладутько, я сегодня с ним разговаривал, чтобы они вырастили нам морковь, капусту. В прошлом году на некоторых полях капусту не убирали, потому что некому было ее забирать. Поэтому надо посмотреть и забрать у людей, все вывезти в Минск, в другие города, и продать. Нельзя бросать людей. Это наши люди, тем более мы их ориентировали на то, чтобы они сами занимались на этой земле.

То же самое, я тут смотрю, идет болтология с некими усмешками по мраморному мясу. Сегодня блюдо, не в Европе, а в Москве, с этим мраморным мясом стоит 45 долларов в ресторане. Можно за 15 долларов продать мясо. А мы покупаем у крестьян, допустим, для сравнения, по два доллара обычное мясо. Выгодно выращивать? Выгодно. Но мы же не создали условия. Люди жалуются: «Да, мы вот вырастили, – показывают мне скот. – Заберите его. Заберите его так, чтобы нам хоть чуть-чуть было рентабельно. Хоть в ноль». А почему не рентабельно? Потому что это ценное мясо, породу завозили импортного скота, затраты пока приличные. Мы у них по 1,5-2 доллара закупаем это мясо. Почему? Потому что нет переработки и нет сбыта.

Я Русому, Вашем вице-премьеру, поручил этот вопрос. Немедленно надо вмешаться, надо просто построить на Полесье этот завод по переработке, линию. Она ничего не стоит. Это за два месяца привезти, смонтировать линию, осуществить там забой скота, посмотреть, как европейцы упаковывают, готовят это мясо. Отдать что-то в Минск (рестораны готовы покупать это мясо). А остальное продать в Россию. Это очень хороший бизнес и очень хороший доход для наших крестьян.