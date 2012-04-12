Лукашенко: Нет производительности труда – нет зарплаты. Потому что мы повторим финансовый кризис

Новости Беларуси. Без роста производительности труда не будет повышения заработных плат. Это подчеркнул президент Александр Лукашенко, посещая совхоз-комбинат «Заря» в Мозырском районе.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания – развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нет производительности труда – нет зарплаты. Потому что мы повторим еще раз этот финансовый кризис, который по нам прошелся совсем недавно. Поэтому никаких оступлений быть не должно. Но другое дело – надо разбираться с предприятиями, которые сегодня не могут платить зарплаты. Надо с руководителями разбираться, чтобы мне потом не пришлось их по списку, по статотчетности вырезать. И притом еще раз хочу подтвердить: никто работы не найдет в стране, в теплом кресле. Никто. Руководитель, который освобожден, не имеет больше права работать руководителем. Железно. Если мы это не сделаем, то будем постоянно ходить друг за другом и кричать, что у нас нет денег, нет рентабельности, нет зарплаты.

Президент озвучил также ряд требований к агропромышленному комплексу страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выполнит обязательства по ЕЭП по сокращению объемов господдержки сельхозпроизводителей. При этом, до конца пятилетки необходимо привести в порядок все сельхозугодия и организовать на них высокоэффективное производство.

Особое внимание – мелиоративным землям и введению их в сельхозоборот. В ближайшие годы основные средства будут направлены также на строительство и реконструкцию ферм и животноводческих комплексов. Поручение правительству – до конца года организовать в стране переработку мраморного мяса.

Александру Лукашенко также доложили о ходе весенне-полевых работ в Беларуси. Президент ознакомился с социальным развитием и благоустройством населенных пунктов Мозырского района и агрогородка Рудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.