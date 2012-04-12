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Лукашенко: Нет производительности труда – нет зарплаты. Потому что мы повторим финансовый кризис

12 апреля 2012 13:59
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Новости Беларуси. Без роста производительности труда не будет повышения заработных плат. Это подчеркнул президент Александр Лукашенко, посещая  совхоз-комбинат «Заря» в Мозырском районе.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Гомельской области. В центре внимания – развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Нет производительности труда – нет зарплаты. Потому что мы повторим еще раз этот финансовый кризис, который по нам прошелся совсем недавно. Поэтому никаких оступлений быть не должно. Но другое дело – надо разбираться с предприятиями, которые сегодня не могут платить зарплаты. Надо с руководителями разбираться, чтобы мне потом не пришлось их по списку, по статотчетности вырезать. И притом еще раз хочу подтвердить: никто работы не найдет в стране, в теплом кресле. Никто. Руководитель, который освобожден, не имеет больше права работать руководителем. Железно. Если мы это не сделаем, то будем постоянно ходить друг за другом и кричать, что у нас нет денег, нет рентабельности, нет зарплаты.

Президент озвучил также ряд требований  к  агропромышленному комплексу страны.  Александр Лукашенко подчеркнул, что  Беларусь выполнит обязательства по ЕЭП по сокращению объемов господдержки сельхозпроизводителей. При этом, до конца пятилетки необходимо привести в порядок все сельхозугодия и организовать на них высокоэффективное производство.

Особое внимание – мелиоративным землям и введению их в сельхозоборот.  В ближайшие годы основные средства будут направлены также  на строительство и реконструкцию ферм и животноводческих комплексов. Поручение правительству – до конца года  организовать в стране  переработку мраморного мяса.

Александру Лукашенко также доложили о ходе весенне-полевых работ в Беларуси. Президент ознакомился с социальным развитием и благоустройством населенных пунктов Мозырского района и агрогородка Рудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Александр Лукашенко # Государственная политика

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