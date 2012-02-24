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Товарооборот Беларуси в 2011 году достиг $86 млрд

24 февраля 2012 10:46
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Новости Беларуси. Дипломатический корпус страны подводит итоги за 2011 год. Особое внимание – проделанной работе в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, развитию сотрудничества с традиционными партнерами, освоению новых рынков сбыта. Так, объем внешней торговли в минувшем году вырос почти на половину.

Товарооборот достиг 86 миллиардов долларов. Рекордным, 1,5 миллиарда долларов, он стал с Италией. А прямые иностранные инвестиции этого государства в Беларусь выросли в 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди крупных проектов – развитие системы железных дорог, строительство транспортного кольца в Минске, газовой электростанции, уникального производства керамического стекла.

Евгений Шестаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике и Республике Мальта:
Мы не намерены снижать темпы экономического сотрудничества. В ближайшее время планируется совместное заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В апреле этого года – большой инвестиционный форум в Бресте.

# Экономика # Международное сотрудничество # Белоруссия

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